Делегация от италианския футболен клуб Торино бе приета в Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов проведе днес среща с представители на италианския футболен клуб Torino FC, в лицето на Джанлуиджи Де Мартино и Фулвио Касела, които са на работно посещение в школата на ДФК „Звездичка“. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, обмен на опит и развитие на младите футболни таланти. Представителите на Torino FC се запознават с тренировъчния процес, методиката на работа с различните възрастови групи, както и с условията за развитие на клуба.

В рамките на своето посещение делегацията от италианския клуб наблюдава тренировките на различни възрастови групи в школата. Те се запознаха с организацията на тренировъчния процес, инфраструктурата и подхода на клуба към развитието на младите футболисти.

Италианските специалисти се срещнаха и с треньорите на клуба, като бяха обсъдени важни въпроси, свързани с методите на обучение, подготовката и развитието на детско-юношеския футбол.

Основната цел на посещението е да се направи оценка на работата на школата на ДФК „Звездичка“, както и на развитието и потенциала на младите футболисти, като същевременно се създадат условия за бъдещо сътрудничество и обмен на опит.

Подобни международни контакти дават възможност на децата от Бургас да се докоснат до методиката и професионалните стандарти на клуб от италианската Serie A, както и да получат по-ясна представа за пътя към професионалния футбол.

В програмата на посещението е включена и специална среща с родители и деца от школата, която ще се проведе днес от 18.30 часа. По време на нея представителите на Torino FC ще изнесат лекция, в която ще споделят своя опит и ще представят важни аспекти от развитието на младия футболист – както от спортно-техническа гледна точка, така и по отношение на дисциплината, образованието и ролята на семейството.

По време на срещата ще бъде поставен акцент върху значението на съвместната работа между клуба, училището и родителите – фактори, които са ключови за изграждането на успешен и добре развит млад спортист.

Посещението на делегацията от Torino FC е част от стремежа на ДФК „Звездичка“ да развива международни партньорства и да предоставя все повече възможности за развитие на младите футболисти, включително достъп до знания, методики и практики от водещи европейски клубове.

Община Бургас подкрепя инициативите, които насърчават развитието на спорта, международното сътрудничество и създават условия младите таланти на града да се развиват и да преследват своите мечти във футбола.