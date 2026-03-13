"Стопанства срещу плажа": Родни курорти на бунт срещу изграждане на черноморска ферма за пъстърва

Дългогодишната сага за изграждане на ферма за пъстърва в Южното Черноморие отново е на дневен ред. За това сигнализира кметът на Община Царево Марин Киров.

Той изрази пълната си подкрепа към своя колега - кмета на Община Приморско Иван Гайков и неговия екип по повод тяхната отрицателна позиция за инициативата за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на пъстърва в акваторията на Черно море край Приморско.

"Ние не сме против синята икономика, но сме категорично против срещу нашите плажове и пристанища да се разполагат рибни ферми и стопанства за аквакултури", заяви категорично Киров.

Хора, бизнес и местна власт - против

Кметът на Царево подкрепи рибарските общности на Приморско и Китен, които ще бъдат засегнати от инвестиционното намерение, както и хотелиерите и целия туристически бизнес в Приморско, които се обявяват против това намерение.

Той определи като абсурден подходът, при който обществеността не бива информирана за такова значимо инвестиционно намерение.

"Дори не е извършена информационна кампания от инвеститора сред местните или съгласуване с тяхната позиция, защото нормативната уредба го позволява. Просто така от медиите местните хора за пореден път научават, че ще някой има намерение да изгражда ферма за риба срещу морска община, обвързана на 100% с туризма, без да е ясно въздействието на подобен проект към местната икономика, базирана на хотелиерство и ресторантьорство", коментира Киров.

Според него такъв подход подкопава доверието на местните общности в синята икономика и във възможността в Черно море да има различни икономически инициативи – без да е съобразена спецификата на населените места, ползите и вредите за туризма.

"Нашите общини са обградени от защитени територии и икономическото ни развитие е пряко свързано с туризъм и рибарство на местните общности. На фона на непрекъснати натиск за рибни стопанства срещу общините Царево и Приморско остават нелогични намеренията за морски резервати и още и още защитени зони по суша и море", допълва кметът на Царево.

Повече от десетилетие инвестиционни усилия

Сагата с проекта за ферма край Приморско продължава повече от десетилетие.

През 2013 г. областната администрация в Бургас обяви, че ще подготви предложение за законодателна промяна, което да бъде изпратено в Министерски съвет, чрез която да се иска въвеждане на задължително търсене на становище на областните администрации или общини при стартирането на инвеститорски проекти.

Това стана след среща във връзка със спрян проект за изграждане на ферма за пъстърва в Черно море.

"Като управител на област Бургас за мен на първо място стоят интересите на местните хора и аз винаги съм ги защитавал, но не трябва да забравяме, че всяка Община има нужда от инвеститори и ние не трябва да ги гоним", заяви тогавашният областен управител Константин Гребенаров.

Тогава инвеститорът беше изпълнил всички необходими процедури и законови изискванията, но не беше поискал становище от община Приморско.

От своя страна стотици местни рибари от Приморско и Китен излязоха на мирен протест срещу предстоящото изграждане на фермата за отглеждане на дъгова пъстърва в залива между двата града.

Според рибарите от Китен и Приморско предстоящото изграждане на ферма за дъгова пъстърва ще сложи край на поминъка им.

"Мястото, където те ще бъдат изградени, е точно в зона, в която ние пускаме мрежи, а рибарството тук, освен туризма, е поминък на много хора. И това пряко ще засегне интересите на рибарите. Отделно замърсяването на цялата акватория. Това е свързано с изхранването на тези риби и съответно замърсяване", заяви Янчо Янков - председател на Сдружението на рибарите в Китен.

Тогава в писмо "Басейнова дирекция" информира Община Приморско, че рибната ферма на варненската фирма ще заеме площ от 100 декара, на две мили от брега.

Рибарите заплашиха, че ако не бъдат чути, ще паркират рибарските си лодки на главния път Приморско-Бургас в знак на протест срещу своеволията на "Басейнова дирекция-Варна".