Инжекция за туризма: Бургас ще финансира полети до Милано и София

В името на това Бургас да се превърне в още по-привлекателна дестинация за посещение, Община Бургас съобщи, че ще дофинансира полети до Милано и София.
Тази информация обяви бургаският кмет Димитър Николов в публикация на страницата си във Фейсбук.
Той коментира, че ремонтът на летището в Бургас ще приключи до края на април.
До Милано и до София
С кметовете и представители на общини, с които създадохме фонд за стимулиране на полетите, взехме важни решения, посочва още Николов.
Източник: Община Бургас
По думите му ще бъде осигурено допълнително финансиране за полети извън летния туристически сезон. Подкрепа ще получи авиокомпанията Wizz Air за линията Бургас – Милано (летище Милано Малпенса), която ще се изпълнява 2 пъти седмично.
Допълнително финансиране ще получи и Bulgaria Air за линията Бургас – София 3 пъти седмично, предаде БТА.
Николов коментира, че полетите между Бургас и София ще започнат от 5 юни с 4 полета седмично. След 30 юни те ще се изпълняват всеки ден, а от ноември – 3 пъти седмично.
Според кмета предприетите мерки са част от усилията за подобряване на свързаността на региона и за привличане на повече туристи и бизнес пътувания през цялата година.