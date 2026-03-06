Лайфстайл:

Инжекция за туризма: Бургас ще финансира полети до Милано и София

06 март 2026, 12:24 часа
В името на това Бургас да се превърне в още по-привлекателна дестинация за посещение, Община Бургас съобщи, че ще дофинансира полети до Милано и София.

Тази информация обяви бургаският кмет Димитър Николов в публикация на страницата си във Фейсбук.

Той коментира, че ремонтът на летището в Бургас ще приключи до края на април.

До Милано и до София

С кметовете и представители на общини, с които създадохме фонд за стимулиране на полетите, взехме важни решения, посочва още Николов.

Източник: Община Бургас

По думите му ще бъде осигурено допълнително финансиране за полети извън летния туристически сезон. Подкрепа ще получи авиокомпанията Wizz Air за линията Бургас – Милано (летище Милано Малпенса), която ще се изпълнява 2 пъти седмично.

Допълнително финансиране ще получи и Bulgaria Air за линията Бургас – София 3 пъти седмично, предаде БТА.

Николов коментира, че полетите между Бургас и София ще започнат от 5 юни с 4 полета седмично. След 30 юни те ще се изпълняват всеки ден, а от ноември – 3 пъти седмично.

Според кмета предприетите мерки са част от усилията за подобряване на свързаността на региона и за привличане на повече туристи и бизнес пътувания през цялата година.

Десислава Любомирова
