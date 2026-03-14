Възмущение в Приморско заради черноморска ферма: Как ще им е на софиянци свинарник за еко отглеждане на иберийска свиня в Южния парк?

Абсурдно би прозвучало, ако в Южен парк в София, без допитване до живущите в близост до парка и без доклад по ОВОС, служебния министър издаде разрешение за построяване на свинарник за екологично отглеждане на иберийска свиня! Нали?

Такава аналогия използва бизнесменът от Приморско Здравко Василев, познат и като победител в първия сезон на Big Brother, който коментира инвестиционното намерение за изграждане на ферма за пъстърви в района.

Хората в Приморско не искат проект без ОВОС

Местните са притеснени, че природата на Южното Черноморие може да бъде поставено под риск.

Става въпрос за проекта за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на пъстърва в акваторията на Черно море край Приморско.

Рибари, бизнес и местна власт са силно резервирани към проекта.

"И сега питам (докато още не са ми отнели и това право), защо този същия министър разрешава изграждането на ферма за дъгова пъстърва в екологично най-чистия район в Европа и то без така важният доклада за ОВОС! Район, който устойчиво развива екологичен, семеен, международен, приключенски, поклоннически, спортен , културен и какъвто се сетите вид туризъм", пита Василев.

Той подчертава, че местните никога не са били против чуждите инвестиции, но не и такива, които са в конфликт с интересите на общността и природата.

"За пример ви давам мидените ферми, които нанесоха непоправими щети на един от най-красивите заливи по южното море и съсипаха поминъка на повече от 10 семейства, изхранващи се с риболов", добави той.

Реакцията на местната власт

Народният представител Галя Василева също коментира казуса, заявявайки, че няма как да се говори за развитие на Черноморието, ако се поставя под риск природата му.

Тя подкрепи позицията на Община Приморско инвестиционното предложение за изграждане на стопанство за интензивно отглеждане на аквакултури в акваторията на Черно море край града да премине през пълна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

"Формално законът може и да не изисква такава процедура, но когато става дума за район до един от най-чистите плажове в България и когато местната общност изразява сериозни притеснения, институциите са длъжни да действат отговорно и прозрачно", смята тя.

В дебата се включи и кметът на Царево Марин Киров.

Киров изрази пълната си подкрепа към своя колега - кмета на Община Приморско Иван Гайков и неговия екип по повод тяхната отрицателна позиция за инициативата за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на пъстърва в акваторията на Черно море край Приморско.

"Ние не сме против синята икономика, но сме категорично против срещу нашите плажове и пристанища да се разполагат рибни ферми и стопанства за аквакултури", заяви категорично Киров.

Кметът на Царево подкрепи рибарските общности на Приморско и Китен, които ще бъдат засегнати от инвестиционното намерение, както и хотелиерите и целия туристически бизнес в Приморско, които се обявяват против това намерение.

Той определи като абсурден подходът, при който обществеността не бива информирана за такова значимо инвестиционно намерение.