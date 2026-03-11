Напуснал, върнал се, и пак напуснал: Шефът на педиатрията е новият директор на детската болница в Бургас

Директорът на столичната СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков спечели конкурса за управител на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас.

Той получи най-висока оценка 5,88 от членовете на комисията, на която Общинският съвет в Бургас делегира права да проведе конкурса и избере най-достойния сред кандидатите.

След д-р Здравков с минимална разлика в оценката е д-р Тома Томов /5,63/, трети е д-р Венцислав Димов /5,19/, а икономистът Димитър Помаков остана четвърти /5,02/.

И четиримата кандидати впечатлиха Комисията със силни програми за управление на педиатричната болница.

Сега комисията ще предложи избрания кандидат на Общинския съвет в Бургас. Очаква се д-р Здравков да представи програмата си за управление на Детската болница пред съветниците на 17 март.

Сагата с напускането му на педиатрията

Това е второто оттегляне от поста шеф на педиатрията на д-р Здравков в рамките на месец. В началото на февруари той подаде оставка от поста си заради тенденциозен институционален натиск и безкрайни проверки в лечебното заведение.

Д-р Здравков, който заема директорския пост от април 2021 г, написа в свой пост във Фейсбук, че напуска детската болница с липса на примирение, болка и тъга. Той обяви, че през изминалата година е срещнал системен натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.

Добави, че ще продължи да работи като лекар "там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават".

От здравното министерство на тогавашното редовно правителство отхвърлиха обвиненията за натиск върху което и да е лечебно заведение и посочиха, че проверките са инструмент за гарантиране на законното разходване на пари и качество на медицинската дейност във всички болници, на които принципал е държавата.

Според д-р Здравков последното ръководство на министерството е пренебрегвало изключително явно ресора на детското здравеопазване.

Той даде пример с това, че много пъти държавно финансиране е било отказано по редица проекти на болницата. "Аз съм директор от 5 години и честно казано, по-слабо ръководство в това министерство аз не си спомням", заяви тогава медикът.

След смяната на властта и идването на служебното правителство д-р Благомир Здравков беше възстановен като директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Това стана след като министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски не прие оставката му. Двамата проведоха среща в Министерството на здравеопазването, по време на която обсъдиха належащите въпроси в лечебното заведение, както и най-неотложните проблеми в сектора.

Сега д-р Здравков отново напуска педиатрията, за да поеме новата болница в Бургас.

"Един от мотивите за решението ми е, че ние се изморихме да слушаме и да работим за националната детска болница, а всъщност всеки път, когато теглим чертата и трябва да видим какво е направено, то е едно голямо нищо. Бургас даде добрия пример, че може да има една такава модерна детска болница", мотивира решението си той.