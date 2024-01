Единствената петролна рафинерия на руското Черноморие преустанови работа след украинските атаки (ВИДЕА)

Още: Украйна удари руска петролна база, Русия порази жилищна сграда в Одеса (ВИДЕО и СНИМКИ)

Според източници на Reuters заводът няма да може скоро да възстанови производството: по предварителни данни ремонтът може да продължи до края на февруари - началото на март.

Telegram sources claim another flying object was sighted over Tuapse, where a major incident at an oil processing plant occurred. pic.twitter.com/NEpt5GJMCp