Първа страна в ЕС спря изцяло вноса на руски газ

Според публикацията, Литва внася втечнен газ в Клайпеда - през кораб-терминал, наречен "Незаивимост". Корабът "Независимост" стартира дейност още през 2014 година.

Литва разработи концепция да се превърне в регионален пункт за внос на втечнен газ. Основната част от вноса е американски, а доставяният през Клайпеда газ може да покрие целогодишното потребление на страната.

ОЩЕ: Газът поскъпва, но не с 13%, а с 25%

Symbolic: on Independence Day #Lithuania imports non-#Gazprom gas via LNG terminal #Independence for the first time. pic.twitter.com/SS2GD9Ta1l