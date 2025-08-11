Войната в Украйна:

ЦСКА отстрани Георги Чорбаджийски от първия отбор заради реакция в социалните мрежи срещу Керкез

Българският футболен гранд ЦСКА взе решение да отстрани Георги Чорбаджийски от първия отбор за настоящия сезон, съобщава Dsport.bg. Причината е реакция на юношата на "червените" в социалните мрежи на публикация, която е насочена срещу старши треньора Душан Керкез. Чорбаджийски, който в края на месеца ще навърши 21 години, най-вероятно ще бъде изпратен под наем в друг отбор, като сред вариантите е тимът на Ботев Враца.

До отстраняването на Чорбаджийски се стигна, след като преди няколко дни футболистът на ЦСКА хареса публикация в Instagram на фенстраница на Ботев Пловдив, която е насочена срещу Керкез. "Душане, май няма да можеш да вземеш зимната шуба! Коледа ще празнуваш в чужбина", гласи ироничният пост в Instagram, който е харесан от Чорбаджийски, както и от най-големия син на боксьора Тервел Пулев - Калоян. 

През този сезон Георги Чорбаджийски има три мача за ЦСКА в Първа лига, като и в трите влезе като резерва. Той се появи срещу Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море, докато за мача срещу Локо Пловдив не бе в групата на отбора. Иначе в кариерата си Чорбаджийски има общо 23 мача за ЦСКА, като се е отчел с 1 гол и 1 асистенция. Предстои да стане ясно къде ще играе той за остатъка от сезон 2025/26.

Чорбаджийски вкара гол за дубъла на ЦСКА, за да помогне на отбора на Владимир Манчев да приземи Вихрен Сандански в мач, в който играха още няколко играчи от първия отбор. Междувременно пък ЦСКА обяви и името на новия спортен директор, който ще наследи Пауло Нога и ще има цялата спортно-техническа власт на "Армията".

Стефан Йорданов
