След гонка: Предотврати кражба на бус със стока

Столичната полиция предотврати кражба на бус със стока. След гонка, на място е задържан и мъжът, шофирал превозното средство. Това съобщи на брифинг Илия Кузманов, зам.-началник на Пето районно управление. Той е хванат на Терминал 2 на Летище "Васил Левски". "Задържан за случая е мъж на около 35 години, познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон 112", уточни Кузманов.

Какво се знае за инцидента?

В 10:50 часа е получен сигнал на тел 112 за противозаконно отнемане на бус, зареждащ със стока. Ключовете били на таблото, единият служител е бил в магазина, а другият - в товарния отсек и успява да скочи, когато тръгва бусът. Впоследствие, в рамките на 30 минути, бусът е открит и блокиран от полицията в района преди летище "Васил Левски".

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков благодари на полицията за бързата реакция. Той добави, че за пръв път се случва такъв инцидент. Според него задържаният има психични проблеми. Стоката е бързооборотна – цигари, алкохол и други.

Марков каза, че не допуска някой от служителите му да е свързан с опита за кражба.