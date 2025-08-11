Азербайджан ще предостави хуманитарна помощ на Украйна съгласно заповед, подписана от президента Илхам Алиев, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. В документа се подчертава ангажираността на Азербайджан към хуманитарните принципи, както и активната му роля в предоставянето на помощ на различни държави както двустранно, така и чрез международни инициативи. През последните години Азербайджан много пъти е изпращал хуманитарна помощ на Украйна във връзка с продължаващата криза.

Отношенията между Азербайджан и Украйна се основават на приятелство и стратегическо партньорство. Това се потвърждава от редица ключови споразумения между двете страни, включително Споразумението за приятелство, сътрудничество и партньорство от 2000 година, Декларацията за приятелство и стратегическо партньорство от 2008 година, както и Съвместната декларация на президентите на Азербайджан и Украйна от 2022 година.

Съгласно заповедта от Резервния фонд на президента в държавния бюджет за 2025 г. ще бъдат отпуснати 2 милиона долара на азербайджанското министерство на енергетиката. С тези средства ще бъде закупено и доставено в Украйна електрическо оборудване, произведено в Азербайджан.

Министерството на финансите ще осигури необходимото финансиране, а Министерският съвет ще се заеме с решаването на свързаните организационни въпроси.

