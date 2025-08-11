Войната в Украйна:

Пиян тийнейджър на волана разиграва две патрулки

11 август 2025, 14:42 часа 176 прочитания 0 коментара
Пиян тийнейджър зад волана се впусна в гонка с две тапрулни полицейски коли и в крайна сметка бе засечен и заловен. 16-годишният неправоспособен шофьор е хванат след гонка в Пловдив, съобщи БТА.Около 4 часа в понеделник, при обход на територията на район „Източен“, автопатрул на Шесто районно управление подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомоби. Тъй като не се подчинил на разпореждането им, водачът бил последван от униформените, а в заградителните действия се включил още един екип на районното управление. На една от улиците колата била засечена, след като се ударила в три паркирани автомобила и бордюр.

Освен неправоспособен, тийнейджърът бил и под въздействие на алкохол. Тестът с дрегер отчел стойност под 1,2 промила. Непълнолетният отказал да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед той е задържан за срок до 24 часа.

Подобни случаи с дете на кормилото

Припомняме, че в началото на април тази година разкриха пореден случай на дете зад волана. Този път действието се е развило на столичния булевард Цариградско шосе в тъмните часове на денонощието.

Снимка iStock

В анонимен сигнал, изпратен тогава до Нова телевизия, се твърди, че шофьорът е бил 15-годишно дете, а двамата му спътници са били на 15 и 16 години. Километражът на таблото пък на моменти показвал скорост от над 260км/ч. Видеото бе изпратено на полицията, която започна проверка по случая.

По-рано отново в Пловдив баща накарал 16-годишния си син да шофира кола след сватбено тържество. И двамата са били сериозно почерпени, като дрегерът е отчел 1.07 промила алкохол в кръвта на младежа. Непълнолетното момче управлявало колата със 170 км/ч по улиците на града.

През август миналата година стана ясно, че дете, което едва вижда пътя, кара кола по магистрала "Хемус". В колата до детето имало и възрастен мъж, като се предполага, че това е бил неговият баща, който му давал напътствия как да кара.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пиян шофьор полиция гонка дете шофира
