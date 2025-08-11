Тийн любимецът Роби се ожени (СНИМКИ)

Популярният изпълнител Роби вeче е семеен - той и любимата му - Пламена съвсем скоро сключиха брак. Щастливата двойка се похвали с радостаната новина в социалнте мрежи. Вклюбените показаха на последователите си в Instagram кадри от сватбата, като публикуваха както снимки, така и впечатляващо видео, в което можем да ги видим като младоженци. От публикацията на булката разбираме, че двамата са сключили граждански брак малко по-рано този месец, а сватбеното тържество се е състояло през изминалия уикенд.

"Преди три дни станахме официално сем. Николови. Вчера отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден - сватбата!", написа към поста си Пламена, която разбираемо сияе от щастие на кадрите.

Към клипа от тържеството, който Роби качи в своя акаунт, певецът сподели, че се чувства щастлив, защото до себе си има "най-красивата булка".

Публикациите на двамата бързо събраха много харесвания и мили коментари с пожелания за бъдеще, изпълнено с "исряща любов завинаги".

В друг пост половинката на Роби призна, че сватбата е била наистина приказна и дори е била по-хубава от мечтаното.

Според информацията за личния им живот в разлчни онлайн източници Роби и Пламена се запознават, след като тя е препоръчана на Роби от познат, за да се включи в бандата му.

За Роби

Към днешна дата талантливият Роби е един от обещаващите млади изпълнители на българската музикална сцена. Има няколко общи парчета с дует "Молец", но се изявява и като солов артист. Дуетът му с Тино, който излезе през пролетта - "Налей", пък се превърна в една от най-харесваните сред феновете му песни.

