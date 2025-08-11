С остра позиция международната асоциация "Галъп интернешънъл" се разграничи от българската "Галъп"

Международната асоциация "Галъп интернешънъл" (GIA - Gallup International Association) излезе с позиция, с която "категорично се разграничава" от проучвания на социологическата агенция "Галъп" у нас. Такова съобщение е публикувано на сайта на GIA преди две седмици, но едва сега придобива публичност.

Според известието асоциация "Галъп интернешънъл" и нейните членове не са свързани с компанията в България. Ето и текста на позицията:

"От известно време насам в българските медии редовно се публикуват проучвания на общественото мнение под заглавията "Галъп", "Галъп интернешънъл" или "Галъп интернешънъл бoлкан". Асоциацията "Галъп интернешънъл" категорично се разграничава от тези проучвания. Нито Асоциация "Галъп интернешънъл", нито който и да е член на Асоциация "Галъп интернешънъл" участва в тези проучвания, нито пък тези проучвания и тяхното публикуване са разрешени от Асоциация "Галъп интернешънъл".

Асоциация "Галъп интернешънъл" и нейните членове не са свързани с компанията в България, провеждаща тези проучвания. Международна асоциация "Галъп" не поема отговорност за проучвания на общественото мнение, различни собствените ѝ. Ние изискваме нашите проучвания да бъдат оторизирани от нас и да бъдат кредитирани изцяло като "Галъп интернешънъл" (а не като "Галъп" или "Проучване на "Галъп")", пише GIA.

Къде е проблемът?

По този начин поднесено съобщението на GIA не дава информация дали българската "Галъп" все още е част от международната асоциация, или е загубила лиценза си. Не става ясно и кои точно изследвания, които не са признати, се визират.

Припомняме, че през лятото на 2024 г. агенцията бе продадена от предишните си собственици Кънчо Стойчев и Андрей Райчев на партньорското дуо Борислав Цеков и Петър Кичашки и създадената от тях компания "Пакстън рисърч".

В тази връзка е любопитно и новото име на сайта на българската агенция. Този отпреди продажбата е с тире (както е и при GIA) - https://www.gallup-international.bg/ - и към момента е неактивен с обяснението: "Този уебсайт е временно недостъпен поради поддръжка на сървъра". Новият е https://www.gallupinternational.bg/, без тире, като логото е "Галъп интернешънъл болкан" и там са публикувани актуалните проучвания, пише ClubZ.