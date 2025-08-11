В Индия призоваха за бойкот на американските компании

Бизнес ръководители и поддръжници на премиера на Индия Нарендра Моди настояват все по-силно за бойкот на компании от САЩ – от "McDonald's и Coca-Cola до Amazon и Apple – в знак на протест срещу 50-процентните мита, които президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи върху вноса от Индия миналата седмица, предаде Ройтерс. Той подписа указ за въвеждане на допълнителни 25 на сто мита за стоките от Индия в САЩ, с което общото облагане на индийския износ към американския пазар достига 50 на сто.

Ключов пазар

Индия е ключов пазар за американски компании, които разширяват присъствието си, за да привлекат нарастващата средна класа. За много индийски потребители международните марки се възприемат като символ на социален престиж.

В страната, например, живее най-голям дял от потребителите на приложението за съобщение WhatsApp на Meta, а веригата Domino's има повече ресторанти от всяка друга марка в страната. Напитки като Pepsi и Coca Cola доминират на рафтовете в магазините, а хората все още се редят на опашка, когато се отвори нов магазин на Apple или кафене на Starbucks.

Въпреки че няма непосредствени индикации за спад на продажбите, нарастват призивите да се купуват местни продукти, а не американски.

Маниш Чоудхари, съосновател на индийската компания Wow Skin Science, призовава в социалните мрежи за подкрепа на местните фермери и стартиращи компании, за да превърнат "Произведено в Индия" в "глобална мания" и да се поучат от Южна Корея, чиито хранителни и козметични продукти са известни по целия свят.

Индийските компании за търговия на дребно създават сериозна конкуренция на вътрешния пазар на чуждестранни марки, но излизането им на международния пазар е предизвикателство.

Индийските фирми за ИТ услуги обаче са дълбоко вкоренени в глобалната икономика, като компании като TCS и Infosys предоставят софтуерни решения на клиенти по целия свят.

Индийският премиер Нарендра Моди вчера отправи "специален апел" за самостоятелност, заявявайки на събитие в Бенгалуру, че индийските технологични компании произвеждат продукти за целия свят, но "сега е моментът да дадем по-голям приоритет на нуждите на Индия".

Въпреки призивите за бойкот на американски марки компанията за електромобили Tesla отвори втория си шоурум в Индия в Делхи, като на откриването в понеделник присъстваха служители на индийското Министерство на търговията и служители на американското посолство.

Групата "Платформа за пробуждане на Свадеши" , която е свързана с партията на Моди "Бхаратия Джаната" (Индийската народна партия), организира малки публични митинги в цяла Индия в неделя, призовавайки хората да бойкотират американските марки.