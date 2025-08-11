Западнонилската треска взе още жертви в Италия

Още два смъртни случая от вируса на Западен Нил са регистрирани в регионите на Италия Кампания и Лацио, съобщи италианската информационна агенция ANSA. И двете жертви са на над осемдесет години и са били хоспитализирани, допълва базираната в Италия медия, като дава подробности за жертвите. Ето защо властите са активирали процедури за мониторинг в района и са издали заповед, изискваща като предпазна мярка почистване на необработваема земя, изоставени басейни и всички конструкции срещу застояла вода, която е развъдник на комарите.

Подробности за жертвите

83-годишен пенсионер, жител на Капуа, почина в болницата „Санта Анна и Сан Себастиано“ в Казерта. Той беше хоспитализиран през последните дни, но състоянието му се влоши, докато не почина.

Това е осмата жертва на вируса в района на Казерта.

Втората жертва за деня е 85-годишен мъж от Кори в провинция Латина, който почина тази сутрин в болница „Санта Мария Горети“. Пациентът, със съпътстващи заболявания, беше хоспитализиран на 2 август в вече критично състояние. Това е деветият смъртен случай от вируса на Западнонилската треска в Лацио.

Само преди три седмици имаше седем нови случаи на западнонилска треска в регион Лацио, като общият им брой към 25 юли достигна 28.

Западнонилската треска не подмина и Гърция

В последно време в Гърция бяха регистрирани три нови случая на вируса на западнонилска треска, който се пренася от комари, с което общият брой на заболелите от началото на лятото нарасна на седем души, съобщи вестник Kathimerini. Един от седемте случая е проследен до Сърбия, пет са от района на Западна Атика, а седмият случай е свързан с пациент в Илия в северозападен Пелопонес.