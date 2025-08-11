Войната в Украйна:

Западнонилската треска взе още жертви в Италия

11 август 2025, 14:21 часа 183 прочитания 0 коментара
Западнонилската треска взе още жертви в Италия

Още два смъртни случая от вируса на Западен Нил са регистрирани в регионите на Италия Кампания и Лацио, съобщи италианската информационна агенция ANSA. И двете жертви са на над осемдесет години и са били хоспитализирани, допълва базираната в Италия медия, като дава подробности за жертвите. Ето защо властите са активирали процедури за мониторинг в района и са издали заповед, изискваща като предпазна мярка почистване на необработваема земя, изоставени басейни и всички конструкции срещу застояла вода, която е развъдник на комарите.

Подробности за жертвите

83-годишен пенсионер, жител на Капуа, почина в болницата „Санта Анна и Сан Себастиано“ в Казерта. Той беше хоспитализиран през последните дни, но състоянието му се влоши, докато не почина.

Това е осмата жертва на вируса в района на Казерта.

Втората жертва за деня е 85-годишен мъж от Кори в провинция Латина, който почина тази сутрин в болница „Санта Мария Горети“. Пациентът, със съпътстващи заболявания, беше хоспитализиран на 2 август в вече критично състояние. Това е деветият смъртен случай от вируса на Западнонилската треска в Лацио.

Само преди три седмици имаше седем нови случаи на западнонилска треска в регион Лацио, като общият им брой към 25 юли достигна 28. 

Западнонилската треска не подмина и Гърция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В последно време в Гърция бяха регистрирани три нови случая на вируса на западнонилска треска, който се пренася от комари, с което общият брой на заболелите от началото на лятото нарасна на седем души, съобщи вестник Kathimerini. Един от седемте случая е проследен до Сърбия, пет са от района на Западна Атика, а седмият случай е свързан с пациент в Илия в северозападен Пелопонес. ОЩЕ: Западнонилската треска взима жертви в Италия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Италия Западен Нил епидемия западнонилска треска
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес