В тандем с Русия: Земеделски гигант от САЩ е замесен в кражба на украинско зърно (СНИМКИ)

Компанията има тясно партньорство в Русия с Aston Foods - голям руски агробизнес. Медийната и финансова компания Hunterbrook разкри, че ADM може да е замесена в кражбата на зърно от окупираните украински територии.

Още: Колко скъпо ще ни излезе, ако Украйна загуби войната

Как започва всичко?

През първите месеци на руската инвазия в Украйна в сърцето на Рязанска област на Русия се разиграва една необичайна сцена. Губернаторът Павел Малков се разхожда по коридорите на завода за преработка на царевица „Ибред“.

During the early months of the invasion of Ukraine, a peculiar scene unfolded in the heart of Ryazan Oblast. The Governor, Pavel Malkov, wearing gleaming silver aviators, strode through the corridors of the Ibred corn processing facility. pic.twitter.com/Js12dHWila — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 30, 2024

Това може да е изглеждало като обикновено пътуване на руски служител до централа на руски бизнес. Само че губернаторът Малков е санкциониран от редица западни държави заради предполагаемата му роля в отвличането на украински деца, а заводът „Ибред“ не е обикновено предприятие. Това е съвместно дружество между руския конгломерат Aston Foods и един необичаен партньор - Archer-Daniels-Midland (ADM), земеделски гигант, базиран в Средния Запад на Щатите.

Още: ЕС налага забраняващи мита на вноса на зърно от Русия и Беларус

Малков не е там само за да се покаже, а иска да говори за бизнес, който руското правителство може да подпомогне пряко. „Действащият губернатор обсъди с мениджърския екип на предприятието възможностите за обучение на квалифицирани специалисти (...) Обмисля се възможността за създаване на допълнителни инициативи за младите хора, включително осигуряването на местоживеене с необходимата социална инфраструктура“, гласи съобщение, публикувано тогава от местното Министерство на земеделието.

В началото на 2023 г., изправена пред засилващ се международен натиск по отношение на западните бизнес партньорства с руски компании, ADM уж „обмисля варианти“ да напусне руския пазар. Накрая обаче решава да запази своя дял от 50% в съвместното предприятие с Aston, според документи от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC), цитирани от Hunterbrook.

Разследването се съсредоточава върху данни от морския трафик, изображения и информация от наземни наблюдатели. То показва, че Aston - партньорът на ADM в Русия - може да е замесен в огромна кражба на украински природни ресурси.

Още: Разследване: Къде Русия изнася откраднатото украинско зърно

Кражбата на украинско зърно

Руското нахлуване в Украйна постави началото на мащабна кражба на украински ресурси, особено от селскостопанския сектор, от страна на руското правителство и свързани с държавата компании. В изявление от 2022 г. украинското правителство помоли за международна помощ във връзка с кражбата на зърно: „Престъпното изземване, износ и потребление на украинско зърно е още един пример за разрушителните действия на Русия“.

Пристанище Кавказ, разположено непосредствено до Керченския проток, е основно място за "изпиране" и износ на крадено украинско зърно. Леките товарни кораби се срещат с други в морето, за да обменят товари в така наречените трансфери от кораб на кораб. Голямата компания за морско разузнаване Pole Star Global препоръчва „търговците да бъдат предпазливи при работа с ниско- и среднотонажни кораби за основни товари или кораби за насипни товари, които изключват транспондерите си за повече от пет дни в района на Кавказ“.

Pole Star Global, a major maritime intelligence firm, recommended that “traders should exercise caution when dealing with low to medium tonnage general cargo vessels or bulk carriers who disable their AIS transponders for greater than five days in the vicinity of Kavkaz.” — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 30, 2024

И четирите кораба за насипни товари, собственост на Aston, проверени от Hunterbrook ("Кавказ" I, II, III и IV), са изключили транспондерите си в близост до котвената стоянка в Кавказ за повече от пет дни. Поне два от плаванелните съдове са изключили транспондерите си, докато са товарели от по-малки кораби.

На 4 септември 2023 г. товарният кораб Diana Maria, собственост на Traveler Shipping, застава до десния борд на "Кавказ I" с товар зърно от Aston в Ростов на Дон.

Both vessels had their AIS transponders active, and showed a fairly normal ship-to-ship transfer. But when Sentinel-2 overflew the area the next day, a third, larger cargo vessel was spotted alongside the pair



This vessel was completely dark; it did not broadcast any AIS signal pic.twitter.com/eqGHffSLXf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 30, 2024

И двата са с активни транспондери и показват съвсем нормален трансфер между корабите. Но когато двата спътника от космическата мисия Sentinel-2 прелитат над района на следващия ден, до двата плавателни съда е забелязан трети, по-голям товарен кораб. Той не излъчва никакъв сигнал.

Освен това, докато "Кавказ IV" е извършвал прехвърляне от кораб на кораб с леките товарни Olga V и Beta, той е излъчил само два откриваеми сигнала за кратък 22-минутен период. Международната морска организация препоръчва корабите, които са на котва, да излъчват своите сигнали поне на всеки три минути.

Йорук Ишък - морски изследовател в Черно море, който се занимава с морската дейност в турските проливи, следи корабите, заподозрени в кражба на зърно, още от началото на войната. Той разказва, че "Кавказ IV" е бил един от основните кораби в руската операция за контрабанда на зърно на Керченската котвена стоянка, където по-малки плавателни съдове са превозвали зърно от окупирания Севастопол, след което са извършвали прехвърляне от кораб на кораб. „Тази операция вероятно е помогнала да се прикрие произходът на зърното от окупираните части на Украйна, като то се смесва със зърно, идващо от Русия", казва изследователят.

САЩ наложиха санкции на някои руски компании, отговорни за кражбата на украинско зърно, включително на руския товарен кораб Pawell, отговорен за износа на крадено зърно на вторични пазари.

The United States has sanctioned some Russian companies responsible for the theft of Ukrainian grain, including the Pawell, a Russian freighter responsible for exporting stolen grain to secondary markets.https://t.co/hQsGqUTjmK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 30, 2024

В обосновката си за налагане на санкции на Pawell Държавният департамент на САЩ посочва, че корабът "обичайно използва техники за избягване на плавателни съдове, включително деактивиране на транспондера, за да скрие местоположението си и произхода на товара си".

ADM са отговорили на Hunterbrook с изявление, в което се казва, че компанията е „стълб на световната хранителна система“ и е „в течение на местните закони и разпоредби“. „Ние постоянно наблюдаваме и оценяваме нашите дейности и присъствие по света и сме напълно ангажирани със спазването на всички приложими закони и разпоредби в юрисдикциите, в които компанията работи“, гласи позицията.

В отделно разследване медията разкри, че ADM има основен дял в две съоръжения в Синдзян - регионът на Китай, известен с принудителния труд на уйгурите.

Още: Украинският земеделски сектор е загубил 80 млрд. долара заради войната