Tommy Hilfiger ускорява своето устойчиво развитие с амбициозната програма "Make it possible"

Tommy Hilfiger, представен в България от SARKK SA, обявява програмата "Make it possible" – смел подход към екологичната и социална устойчивост, която засилва ангажимента на организацията да създава мода, която „оползотворява всеки ресурс и приветства всички“. С Make it possible модният бранд първоначално се ангажира с 24 амбициозни цели, съсредоточени около устойчивата икономика и приобщаването, подредени в четири стълба към 2030:

: Създаване на продукти, които са част от устойчива верига и циклично производство. -: Работете с чувствителност към границите на планетата Земя. Например в областите на климатичните промени, обработването на земите, източниците на питейна вода и химически замърсявания. От това, което купуваме до мястото, където продаваме. -: TOMMY цели да бъде марка, която работи за всеки фен – винаги приобщаваща и напълно достъпна. -: Създаване и предоставяне на равен достъп до всички възможности – няма пречки за успеха в Tommy Hilfiger. Програмата на Tommy Hilfiger се задвижва от стратегията за напредничава мода на компанията-майка PVH Corp. В нея са заложени набор от 15 приоритета, предназначени да намалят вредните въздействия до нула и да увеличат положителните въздействия до 100%, както и да подобрят над 1 милиона живота посредством ценностната система на компанията. "Отворих първия си магазин, People’s Place, през 1969 г. в моя роден град Елмира, за да се събират хора от всички социални групи и да споделят вълнуващи поп културни преживявания. Както нашата марка се е развивала през годините, водена от този приобщаващ дух, така и нашият ангажимент за социална и екологична устойчивост еволюира. С програмата "Make it Possible" ще отидем още по-далеч в името на поетия от нас ангажимент. Работим върху нашата визия, като цялата организация е фокусирана върху нея и макар че все още не сме на нивото, което желаем, ще стигнем дотам.""Във времена на здравна, човешка, екологична и икономическа криза споделяме отговорността да намерим иновативни решения, които ще насърчат приобщаването и изградят по-устойчиво бъдеще. В природата ни е да стимулираме промяната, дори и в най-трудните времена, поради което обявяваме нашата амбициозна програма за устойчивост "Make it Possible" и начертахме 24 цели, които да осъществим до 2030 г. Tommy Hilfiger има десетилетия опит в стимулирането на по-устойчиво бъдеще, включително новаторство в производството на деним с ниско въздействие върху околната среда, защита на водните стопанства и създаване на по-приобщаващи колекции. Make it Possible е един от начините, по които ще работим заедно, за да направим значим и траен принос за по-добра модна индустрия."Програмата "" отбелязва най-новото значимо събитие в трансформацията на Tommy Hilfiger към устойчиво развитие. Основните постижения включват пускането в продажба на колекцията Tommy Hilfiger Adaptive, предназначена да улесни обличането на възрастни и деца с увреждания, и глобална програма Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, насочена към подпомагане на стартиращи и разширяващи се бизнеси, които насърчават приобщаването и устойчивото развитие в модата. Съвсем наскоро Tommy Hilfiger стартира програма People’s Place, за да подобри представянето на цветнокожите и хората от малцинствени етнически групи (BIPOC) в модната и творческата индустрия. Към днешна дата повече от 80% от дизайнерите на Tommy Hilfiger са обучени да прилагат стратегии за устойчивата икономика в дизайна. През 2019 г. 72% от памука, използван от компанията в световен мащаб, идва от по-устойчиви източници. Освен това 2 милиона деним модела са произведени с по-ниско въздействие върху околната среда, намалявайки количеството на използваната вода и енергия. Всяка сезонна колекция на модния бранд включва по-устойчиви стилове. Като доказателство може да посочим 50% по-устойчиви модели , планирани за пролетта на 2021 г., които са двойно повече от пролетта на 2020 г.Tommy Hilfiger осъзнава, че никоя компания не може самостоятелно да промени глобално пейзажа на устойчивото развитие. Като част от PVH Corp. , брандът обедини усилията си с индустриални партньори, като подписа Договор за устойчиво развитие в модата (The Fashion Pact) през август 2019 г. Освен това организацията се присъедини към фондация Елън Макартър за мода, основаваща се на принципите на кръгова икономика и повече инициативи за редизайн на вече използвания деним. През последните няколко години Tommy Hilfiger си партнира с WWF за справяне с водните рискове в стратегическите местоположения от веригата за доставки. Това включва обучение по управление на водни рискове за доставчици и индустриални паркове в басейна на река Тайху в Китай. WWF служи като основен партньор на марката за новата програма за управление на водите във Виетнам и басейна на река Меконг. По време на своята трансформация Tommy Hilfiger ще споделя напредъка си. За повече информация относно програмата Make it Possible и пълен преглед на постиженията до момента посетете: http://sustainability.tommy.com . 