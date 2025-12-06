Цели региони у нас може да останат без поминък заради нова евродиректива

Тютюнопроизводителите у нас са силно притеснени, че нови общоевропейски правила ще ударят поминъка им.

В ЕС за пореден път се обсъжда възможността да бъде наложен акциз на суровия тютюн и на първите преработватели, които го изкупуват. Ако това стане факт, българските тютюнопроизводители няма да има на кого да продават суровините си.

Подобен развой ще предизвика както икономически, така и социални сътресения, защото има цели райони в страната, в които тютюнът е основен поминък за населението. Това обяви председателят на Националната браншова асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев.

Още: СЗО: Употребата на тютюн в света се свива

Акциз върху тютюна

Експертът припомни, че тази опасност не надвисва над бранша за първи път - въпросът излиза на дневен ред през 3 - 4 години. В европейските директиви, за които се предлагат промени сега обаче, има някои нови моменти, коментира Филев.

"Притеснителното от половин година е, че има предложения да се наложи акциз върху суровия тютюн от фермерите на едно ниво и на този тютюн, който преработват първите преработватели, след като го изкупят от нас. Към момента тези две звена не бяха акцизно обложени. Не сме съгласни да се налага акциз върху суровия тютюн, защото смятаме, че България има много добре смазана административно-законодателна уредба - това е Законът за тютюна и тютюневите изделия", обясни Филев.

По негово мнение е ясно, че целта е събиране на пари.

Източник: БГНЕС

Още: Регистрацията на тютюнопроизводителите се удължава до 28 април

Той допълни, че на този етап в преговорите с администрацията има постигнато съгласие, че фермерите се ползват от изключение да бъдат обект на акцизно облагане. Но остава заплахата за първите преработватели, заяви Филев, цитиран от БНР.

Българският бранш няма да има на кого да продава

"Ако се наложи да създадат акцизни складове тези субекти, те отказват да работят на българския пазар, изнасят предприятията си извън рамките на ЕС. Заплахата е, че ние след това няма на кого да си продадем суровината", предупреди той.

Филев коментира, че фирмите с издадено разрешително са над 30, а около 15 са активните, които през последните години изкупуват всичкия тютюн в България. Всички те са застрашени, заяви той.

Още: Още 200 000 лв. по схемата "Де минимис" за тютюнопроизводителите

Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да се увеличават, като през 2025 г. са вече над 8300.