Путин изкуши Индия с петрол, India Today увековечи "нефтения съюз" със забавна анимация (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин, който е на държавна визита в Индия, обяви, че страната му е готова да продължи "непрекъснати" доставки на петрол за индийските партньори. Той каза това след разговори с индийския премиер Нарендра Моди в Ню Делхи на 5 декември. Издирваният от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл продължи да изкушава с думите, че "Русия е надежден доставчик на енергийни ресурси и всичко необходимо за развитието на енергетиката".

Големи отстъпки

От началото на войната на Русия в съседна Украйна Индия е увеличила покупките си на руски петрол почти 20 пъти - до 1,5 милиона барела на ден, като се превърна във втория по големина вносител след Китай.

Руският суров петрол сега се купува от индийски рафинерии с отстъпки от около 20 долара за барел в руските пристанища, сочат данни на Argus. Отстъпките за нефта сорт "Уралс" почти се удвоиха след санкциите на администрацията на Доналд Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" - ключови доставчици на индийския пазар.

Между 2022 и 2025 г. политиката на отстъпки от руските петролни компании, които трябваше да намерят нови клиенти, за да заменят европейските купувачи, спести на Индия 12,6 милиарда долара, отчита Indian Express, цитирайки митнически данни.

А India Today излъчи анимационен клип с Путин, Моди и Тръмп. В нея индийският и руският лидер карат един и същ мотоциклет, държат се за ръце, прегръщат се и пеят. След това зареждат с руски бензин, като игнорират Доналд Тръмп, който се опитва да им предложи американско гориво на бензиностанция.

Интересен момент между Моди и Путин

Междувременно камерите уловиха любопитен епизод от съвместната пресконференция на Моди и Путин. Преди посещението на диктатора индийският лидер явно е научил няколко поздрава на руски език, но вместо да каже „добрый день“, той каза нещо много подобно на украинското „добрий день“.

"Забравихте да добавите „Ние сме от Украйна“", шегуват се потребители в социалните мрежи.

Димитър Радев
