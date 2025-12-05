Путин изкуши Индия с петрол, India Today увековечи "нефтения съюз" със забавна анимация (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин, който е на държавна визита в Индия, обяви, че страната му е готова да продължи "непрекъснати" доставки на петрол за индийските партньори. Той каза това след разговори с индийския премиер Нарендра Моди в Ню Делхи на 5 декември. Издирваният от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл продължи да изкушава с думите, че "Русия е надежден доставчик на енергийни ресурси и всичко необходимо за развитието на енергетиката".

Големи отстъпки

От началото на войната на Русия в съседна Украйна Индия е увеличила покупките си на руски петрол почти 20 пъти - до 1,5 милиона барела на ден, като се превърна във втория по големина вносител след Китай.

Руският суров петрол сега се купува от индийски рафинерии с отстъпки от около 20 долара за барел в руските пристанища, сочат данни на Argus. Отстъпките за нефта сорт "Уралс" почти се удвоиха след санкциите на администрацията на Доналд Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" - ключови доставчици на индийския пазар.

Между 2022 и 2025 г. политиката на отстъпки от руските петролни компании, които трябваше да намерят нови клиенти, за да заменят европейските купувачи, спести на Индия 12,6 милиарда долара, отчита Indian Express, цитирайки митнически данни.

А India Today излъчи анимационен клип с Путин, Моди и Тръмп. В нея индийският и руският лидер карат един и същ мотоциклет, държат се за ръце, прегръщат се и пеят. След това зареждат с руски бензин, като игнорират Доналд Тръмп, който се опитва да им предложи американско гориво на бензиностанция.

🤡 India Today aired a cartoon featuring Putin, Modi and Trump



Apparently, India decided that gifts and giant portraits weren’t enough, so they completed the set with a full-on Putin cartoon.



In it, Modi and Putin ride the same motorcycle, hold hands, hug and sing — the kind of… https://t.co/CDytPeESLm pic.twitter.com/AcqKEdtWjl — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

Интересен момент между Моди и Путин

Междувременно камерите уловиха любопитен епизод от съвместната пресконференция на Моди и Путин. Преди посещението на диктатора индийският лидер явно е научил няколко поздрава на руски език, но вместо да каже „добрый день“, той каза нещо много подобно на украинското „добрий день“.

"Забравихте да добавите „Ние сме от Украйна“", шегуват се потребители в социалните мрежи.

😅Modi trolled Putin and spoke in Ukrainian!



Ahead of the dictator's visit, the Indian leader learned a couple of greetings in Russian — but instead of saying "добрый день," it came out sounding very much like the Ukrainian "добрий день."



"Forgot to add We are from Ukraine," —… pic.twitter.com/HveYdYECqn — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

