Путин поставя антирекорди: Индийската рупия се срина до рекордно ниско ниво при посещението му

На фона на посещението на руския диктатор Владимир Путин в Делхи, индийската рупия достигна рекордно ниско ниво спрямо долара. В петък, 5 декември, рупията падна с 0,4% до 90,19 рупии за долар като ден по-рано тя се търгуваше на ниво от 90,29 рупии за долар.

В същото време Путин призова премиера Нарендра Моди да продължи да купува руски петрол въпреки наложените от администрацията на Доналд Тръмп санкции и тарифи. 

Но именно 50-те процента тарифи, които САЩ наложиха през август върху индийски стоки заради покупката на руски петрол, станаха една от основните причини за срива на рупията. Нетният отлив на капитал от индийските финансови пазари достигна 17 милиарда долара от началото на 2025 г., а през август и септември Централната банка на страната регистрира отлив на преки инвестиции – тоест инвестиции в реалния сектор на икономиката.

Тарифите на Тръмп засегнаха износа, така че търговският дефицит на Индия достигна рекордно високо ниво през октомври, припомнят световни медии. В резултат на това рупията се превърна в най-зле представящата се валута в Азия, отбелязва Financial Times.

Това не попречи на Путин да заяви в Делхи, че Русия е готова да продължи да доставя "безпроблемно" петрол за Индия.

