Войната в Украйна:

Ако си джигит на пътя, вземат ти шофьорската книжка в целия ЕС - нови правила и за срока на книжката

22 октомври 2025, 08:55 часа 313 прочитания 0 коментара
Ако си джигит на пътя, вземат ти шофьорската книжка в целия ЕС - нови правила и за срока на книжката

Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за шофьорските книжки и трансграничните санкции, която предвижда въвеждането на цифрови свидетелства за правоуправление и взаимно признаване на санкциите между държавите-членки.

Според приетите промени, за които има съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС, всички шофьори ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство, като това трябва да стане възможно в срок до 2030 година

Новите правила ще позволят тежките нарушения на пътя - като шофиране пиян или значително превишаване на скоростта - да водят до забрана да караш кола/превозно средство в целия Европейски съюз, а не само в държавата, където е извършено нарушението.

И още - шофьорските книжки следва да бъдат валидни за срок от 15 години за мотоциклети и автомобили. Може обаче да се наложи изключение от държави, в които книжката се ползва и като документ за самоличност - на 10 години. Изключенията се утвърждават от самите държави, в които шофьорската книжка се ползва и като документ за самоличност. Освен това, всяка държава ще може да реши дали шофьори над 65-годишна възраст да получават шофьорски книжи и за по-малък период от 10 години.

Още: От днес: Нови правила за кандидат-шофьорите

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Реформата предвижда и разширяване на режима на управление с придружител, който позволява на млади шофьори да карат на по-млада възраст, ако са заедно с опитен водач. Става въпрос за възможност да караш при навършени 17 години, но винаги с придружител, докато не станеш на 18 години. С цел справяне с недостига на шофьори в транспортния сектор минималната възраст за водачи на камиони се намалява от 21 на 18 години, а за автобуси - от 24 на 21 години. След допълнително обучение водачите ще могат да управляват и превозни средства до 4,25 тона. Предвидено е за по-възрастните шофьори да няма задължителни медицински прегледи, както първоначално бе обсъждано.

Още: Вземаш книжка, но нямаш право на мощен автомобил: Мярка срещу младите шофьори

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите от ЕС ще разполагат с три години, за да транспонират новите разпоредби в националното си законодателство, както и с още една година, за да се подготвят за тяхното прилагане.

Реформата е част от пакета на ЕС за повишаване на пътната безопасност, чиято цел е значително намаляване на смъртните случаи по европейските пътища до края на десетилетието.

Източник: Европейски парламент

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Шофьорски книжки Пиян шофьор шофьорска книжка
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес