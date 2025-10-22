Пеевски вдигна топката, а Радев я отигра: Тихомир Безлов обяснява как (ВИДЕО)

От гледна точка на професионалната охрана на президента Радев, това е огромен проблем - да не може да ползва услугите за охрана от НСО. От политическа гледна точка, Пеевски му вдигна топката и президентът я отигра. Сега път Пеевски ще му отпуска пари за коли.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, коментирайки политическия дневен ред.

Ние нямаме много инциденти по отношение на НСО, за радост. При положение че предстои и очакваме президентът да направи партия, е добре да ходиш сред народа със собствената си кола, това прави точки. Самият президент си играе с колички. Виждаме охраните на Путин, на Тръмп, бронираните коли, не бива да се сравняваме с това, подчерта Безлов.

В момента, в който се появи информацията, че ще има среща между Путин и Тръмп в Будапеща, това, което ние направихме, е без да ни питат, нещо безсмислено. Защо външният министър прави такова изказване, можем само да спекулираме - прави го, защото иска да се хареса на Тръмп, прави го, защото иска да се хареса на Путин. Така Безлов коментира готовността на официална София да разреши коридор за преминаване на руския лидер над въздушното ни пространство при евентуална среща с Доналд Тръмп в Будапеща.

Навремето такива инциденти бяха чести - в началото на века, така да го кажем. Имаше една легендарна банда на чуковете. В онези времена беше донякъде развита тази форма да се посяга на публично известни лица - директори, заместник-директори, полицейски служители. За съжаление, каза Безлов по отношение на случая с нападнатия прокурор Иво Илиев в София.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.