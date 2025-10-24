След санкциите срещу "Лукойл": Росен Желязков свиква спешна среща

Премиерът Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация. На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Припомняме, че вчера той заяви, че "доставките на горива са обезпечени". По думите му рафинерията в Бургас е косвено притежаване от Русия.

Премиерът поясни, че до 21 ноември страната ни трябва да излезе с решение как да подходи към рафинерията. По думите му се търси най-добрият подход в ситуацията. Той отбеляза, че наложените санкции не пречат на производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията вече не работи с руски петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи заради отказа на диктатора Владимир Путин да спре войната в Украйна първите обширни санкции срещу Русия от втория си мандат, като те са насочени срещу най-големите петролни компании на страната "Лукойл" и "Роснефт".