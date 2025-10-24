БАБХ предупреждава за увеличен риск от птичи грип

През есенно-зимния сезон се повишава рискът от възникване и разпространение на заболяването птичи грип, предупреждават от Агенцията по храните. Само за последните три седмици в България са установени три огнища, предаде БНР. Есенната миграция на диви птици по основните пътища, преминаващи над територията на България, както и промените в климатичните условия са основните причини за увеличаване на риска през този сезон.

Кои са най-ефективните мерки за птичи грип?

Ветеринарните власти препоръчват стриктно спазване на мерките за биосигурност като най-сигурен начин за предотвратяване на заразата. Най-ефективните мерки са отглеждане на птиците на закрито, ограничаване на достъпа на диви птици и гризачи, правилно съхранение на фуражите, почистване и дезинфекция на транспортните средства, както и особено внимание при купуване на нови птици.

През октомври у нас са унищожени над 66 хиляди птици в областите Хасково и Пловдив, но експертите припомнят, че през последните десетина години имаше такива, в които овладяването на заразата наложи хуманното избиване на над милион птици годишно.

Болестта в момента се разпространява активно в редица европейски държави, като най-засегнати са Полша, Унгария и Италия. Птичият грип е силно заразно вирусно заболяване, засягащо домашни и диви птици, и е сериозно предизвикателство за птицевъдния сектор.

Заболяването се характеризира с бързо разпространение и висока смъртност при възприемчивите видове, а последиците от него имат значителен икономически и социален ефект в засегнатите региони. За разлика от повечето зарази при животните, птичия грип може да се предава и на хора.

