ДНСК се произнесе и издаде акт за премахване на незаконен строеж в „Елените“

24 октомври 2025, 08:07 часа 620 прочитания 0 коментара
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) съобщи новината, че е съставен констативен акт за премахване на незаконен строеж, озаглавен "Корекция на трасето (коритото) на р. Козлука и земни насипи", намиращ се в землището на гр. Свети Влас, в района на ваканционно селище "Елените". Актът е издаден след установяване на незаконно строителство и вече е официално обявен чрез съобщение, залепено на мястото на обекта, уточняват от ДНСК. 

Тежки щети и жертви от трагедията в "Елените"

Припомняме, че пороите на 3 октомври в "Елените" причиниха тежки щети в района и отнеха живота на четирима души. Проливните дъждове заляха част от курортното селище, като разрушиха пътища и наводниха множество сгради.

След трагедията държавата започна проверки на строителните обекти в зоната. В резултат на тях се стигна до решения за събаряне на незаконни постройки, включително в комплекса "Негреско", чиито собственици твърдят, че имат всички необходими документи и акт 16.

На 22 октомври жители и собственици на имоти в "Елените" започнаха подписка срещу събарянето на сгради. Те настояват, че разрушаването е "необосновано" и че има алтернативни решения без премахване на постройките.

"Ще се борим за запазване на сградата, тъй като според мен има решение, което не изисква събаряне", заяви Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в комплекса "Негреско". Собствениците вече са сформирали сдружение и наели адвокати, за да защитят правата си в съда. Те обвиняват местната власт, че не е реагирала адекватно след бедствието и че община Несебър е почистила района само до бариерата на комплекса, оставяйки хората сами да се справят с последствията.

Очаква се ДНСК да предприеме следващите законови стъпки по акта за премахване, докато жителите на "Елените" подготвят колективен иск в опит да запазят имотите си.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Наводнение наводнения незаконно строителство Елените хотел Негреско
