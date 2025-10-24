Войната в Украйна:

Октомври си отива: Проф. Рачев разкри и с какви температури започва ноември

24 октомври 2025, 07:50 часа 695 прочитания 0 коментара
Октомври си отива: Проф. Рачев разкри и с какви температури започва ноември

С високи температури изпращаме месец октомври. Вчера в София те стигнаха 21-22 градуса, а на места в страната и над тези температури. Тази сутрин на места температурите са над 15 градуса. В неделя срещу понеделник ще нахлуе по-хладен въздух, в резултат на което се очакват доста обилни валежи. В сряда ще е най-хладно. От цяла Европа Балканският полуостров е най-топъл. Ноември идва с по-високи температури. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Проф. Рачев с важна информация да слагаме ли зелето или да обуваме джапанките

Времето днес

В петък в почти цялата страна важи жълт код за силен и бурен вятър. Очаква се скоростта му да бъде между 60 и 70 километра в час.

Максималните температури ще са все още високи - между 18 и 24 градуса. В София - около 19 градуса, 22 градуса в Пловдив и 21 във Варна. От запад на изток - валежи от дъжд, които следобед постепенно ще спрат.

ОЩЕ: Идва дъждовна седмица: Проф. Рачев погледна в кристалната топка и каза ще има ли циганско лято

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В събота ще е ветровито и се очакват понижение на температурите. Следобед и през нощта над Северна България предстоят дъждове.

В неделя времето ще е облачно с валежи над Северозападна България. Към понеделник вятърът ще донесе още студен въздух. В много области - с валежи от дъжд. На места за възможни и значителни количества.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
дъжд прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес