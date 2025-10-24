Октомври си отива: Проф. Рачев разкри и с какви температури започва ноември

С високи температури изпращаме месец октомври. Вчера в София те стигнаха 21-22 градуса, а на места в страната и над тези температури. Тази сутрин на места температурите са над 15 градуса. В неделя срещу понеделник ще нахлуе по-хладен въздух, в резултат на което се очакват доста обилни валежи. В сряда ще е най-хладно. От цяла Европа Балканският полуостров е най-топъл. Ноември идва с по-високи температури. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Времето днес

В петък в почти цялата страна важи жълт код за силен и бурен вятър. Очаква се скоростта му да бъде между 60 и 70 километра в час.

Максималните температури ще са все още високи - между 18 и 24 градуса. В София - около 19 градуса, 22 градуса в Пловдив и 21 във Варна. От запад на изток - валежи от дъжд, които следобед постепенно ще спрат.

В събота ще е ветровито и се очакват понижение на температурите. Следобед и през нощта над Северна България предстоят дъждове.

В неделя времето ще е облачно с валежи над Северозападна България. Към понеделник вятърът ще донесе още студен въздух. В много области - с валежи от дъжд. На места за възможни и значителни количества.