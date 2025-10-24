Войната продължава: Дронове към Москва, спиране на тока на места в Русия и Украйна (ВИДЕО)

Още една нощ, в която руското военно министерство съобщава за свалени над 100 дрона на руска територия - това е нощта на 23-ти срещу 24-ти октомври. Според сводката на руското военно министерство, са свалени общо 111 дрона, като най-много са свалени над Ростовска област - 34, още 25 са свалени над Брянска област, а 11 - над Калужка област.

От сводката, а и от видеокадри в Телеграм личи, че една от целите пак е бил районът в близост до Москва - освен в Калуга, дрон е свален над Московска област. Извън сухата официална руска статистика обаче има видеокадри на взрив в град Красногорск, след удар на дрон в жилищна сграда. Местните власти твърдят, че са ранени петима души.

Около 1500 души остават без ток в Новошахтинск, Ростовска област, поради пожар, възникнал след атака с дронове, казва в официалния си канал в Телеграм и губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар. В Новошахтинск жилищни сгради, детска градина и техникум останаха без ток заради пожар, уточнява той.

Без ток са останали населени места и в Украйна - в Кировоградска област, заради руска въздушна атака. Електричеството е прекъснато в 19 села, според местните военновременни власти.

