Ядрен обрат: САЩ използват плутоний от Студената война срещу руското влияние

Съединените щати предложиха на енергийните компании възможност да преработват ядрени отпадъци в гориво за ново поколение реактори. Целта е да се намали зависимостта от руските доставки на уран. Министерството на енергетиката публикува оферта, която компаниите от сектора могат да използват, за да получат достъп до 19 мегатона плутоний, извлечен от бойни глави от епохата на Студената война.

Според документ, цитиран от Financial Times, ведомството отбелязва, че използването на този плутоний може да ускори получаването на лиценз от Комисията за ядрено регулиране (NRC), необходим за експлоатация на ядрените съоръжения. Още: Германците масово са си влошили мнението за САЩ откакто Тръмп отново е президент

Очаква се поне две компании – Oklo, подкрепена от Сам Олтман (основател на OpenAI), и френската Newcleo, да подадат заявки за достъп до националния запас от плутоний.

Това е поредната инициатива на администрацията на президента Доналд Тръмп в подкрепа на ядрената индустрия, на фона на първото от десетилетия насам сериозно увеличение на потреблението на електроенергия. Според BloombergNEF глобалното търсене на електроенергия ще се удвои до 2035 г. заради бързия растеж на центровете за данни, използвани за обучение и внедряване на системи с изкуствен интелект (AI).

Очаква се големи атомни централи в Мичиган и Пенсилвания да възобновят работа в рамките на две години. Паралелно с това се инвестират милиарди долари в разработването на малки модулни реактори (SMR). Основен проблем пред сектора обаче остава недостигът на гориво.

Малките и средни реактори, които могат да генерират до 300 мегавата електроенергия, обикновено използват гориво от висококачествен нискообогатен уран (HALEU), чието производство в момента е почти изцяло контролирано от Русия. Още: Заради заплаха за националната сигурност: Русия денонсира споразумението със САЩ за унищожаване на плутония

През 2024 г. администрацията на Джо Байдън забрани вноса на уран от Русия. В същото време САЩ произвеждат по-малко от тон уран годишно – далеч под необходимите количества.

През май президентът Тръмп подписа четири изпълнителни заповеди в подкрепа на ядрената индустрия. Две от тях задължават Министерството на енергетиката да идентифицира излишното гориво и да го предостави на разработчиците на реактори.

Рисковете

Експерти обаче предупреждават, че използването на плутоний за търговски цели крие сериозни рискове.

"Ако няма гаранции, че плутоният ще бъде защитен по същия начин, както ядрените оръжия, рискът от кражба нараства значително", коментира Едуин Лайман, физик от Съюза на загрижените учени (UCS). Още: Токио ограничава производството на плутоний за енергийни нужди

Организациите, които искат достъп до запасите от плутоний, трябва да представят подробни планове за преработка и производство на гориво, както и конкретни мерки за безопасност и сигурност.

Френската Newcleo вече обяви намерение да инвестира до 2 млрд. долара в САЩ чрез съвместно предприятие с Oklo. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на модерна инфраструктура за производство и преработка на ядрено гориво.

"Съединените щати разполагат с 92 000 тона отработено гориво, което може да им осигури енергийна независимост за следващите 100 години", заяви Стефано Буоно, основател и главен изпълнителен директор на Newcleo, като добави, че компанията му би била "много щастлива" да използва плутоний.

Предишен опит за използване на плутоний за граждански цели бе прекратен през 2018 г. заради рязкото увеличение на разходите по преобразуването му в гориво. Още: Русия прекрати ключово споразумение за ядрено разоръжаване със САЩ

Законността на новата инициатива на Тръмп също поражда въпроси, тъй като ядрените отпадъци по закон са под контрола на Конгреса.

Автор: Марта Мюир

Превод: Ганчо Каменарски