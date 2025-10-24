"Ще видим след шест месеца": Тръмп отговори на руските твърдения, че са имунизирани срещу санкциите (ВИДЕО)

"Радвам се, че той се чувства така. Ще видим какво ще се случи след шест месеца". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на журналистически въпрос относно руските твърдения, че са имунизирани срещу санкции. Припомняме, че вчера Тръмп наложи тежки ограничения върху двете водещи петролни компании на Русия "Роснефт" и "Лукойл".

Reporter: Putin said Russia is immune from U.S. sanctions.



Trump: Glad he feels that way. Let’s see in six months. pic.twitter.com/iVuZLpM02E — Clash Report (@clashreport) October 23, 2025

По-рано днес от Белия дом не изключиха възможността да бъде насрочена нова среща между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. "Това не бива да се изключва напълно", заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от Ройтерс. "Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че един ден подобна среща може да се повтори, но ние искаме да се уверим, че ще има осезаем позитивен резултат от такава среща“, каза говорителката.

Очакваше се двамата да се срещнат до две седмици в унгарската столица Будапеща. Във вторник, обаче, Доналд Тръмп обяви, че не смята да разговаря с Путин, като уточни, че за него подобни разговори са "безсмислени" и само ще се загуби време.

