Войната в Украйна:

Защо продавачи на автомобили търкат колите с майонеза

20 октомври 2025, 16:49 часа 544 прочитания 0 коментара
Защо продавачи на автомобили търкат колите с майонеза

Когато продават кола, повечето собственици се опитват да я покажат от най-добрата страна. Но някои продавачи действат много по-хитро. Те разтриват каросерията с обикновена майонеза, за да създадат илюзията за свеж блясък и добре поддържана боя.

Защо опитни шофьори държат пяна за бръснене в жабката

Както обясняват автобояджии, майонезата съдържа масло и яйчен белтък, които наистина придават на повърхността временен блясък. Така изглежда, че колата току-що е полирана. Но след няколко минути мазнините започват да събират прах и цялата тази красота изчезва.

Този трик често се използва на автомобилните пазари или преди да правите снимки за онлайн реклами. Човек вижда лъскава боя и след като я купи, забелязва, че под слоя мазнини има драскотини или следи от окисляване. Но когато една кола стигне до автомивката, всичко това изчезва заедно с илюзиите.

Още: Тайни, за които дилърите на автомобили мълчат

За да не попаднете в капан, експертите съветват да разгледате по-отблизо малките неща: мазни петна, неравномерен блясък, лепкавост по каросерията са сигнали, че колата е „оцветена’’ с майонеза или друг мазен продукт. Също така не трябва да купувате кола веднага след измиване, особено ако продавачът избягва слънчева проверка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-добре е да проверите колата на сянка и на докосване. Ако повърхността изглежда мазна или лепкава, това е причина да бъдете внимателни. По-добре е да похарчите известна сума пари за независима диагностика, отколкото да платите за чужд трик по-късно.

Дневните светлини крият опасност, за която много шофьори не подозират

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
майонеза поддръжка на кола полиране на кола
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес