Защо продавачи на автомобили търкат колите с майонеза

Когато продават кола, повечето собственици се опитват да я покажат от най-добрата страна. Но някои продавачи действат много по-хитро. Те разтриват каросерията с обикновена майонеза, за да създадат илюзията за свеж блясък и добре поддържана боя.

Както обясняват автобояджии, майонезата съдържа масло и яйчен белтък, които наистина придават на повърхността временен блясък. Така изглежда, че колата току-що е полирана. Но след няколко минути мазнините започват да събират прах и цялата тази красота изчезва.

Този трик често се използва на автомобилните пазари или преди да правите снимки за онлайн реклами. Човек вижда лъскава боя и след като я купи, забелязва, че под слоя мазнини има драскотини или следи от окисляване. Но когато една кола стигне до автомивката, всичко това изчезва заедно с илюзиите.

За да не попаднете в капан, експертите съветват да разгледате по-отблизо малките неща: мазни петна, неравномерен блясък, лепкавост по каросерията са сигнали, че колата е „оцветена’’ с майонеза или друг мазен продукт. Също така не трябва да купувате кола веднага след измиване, особено ако продавачът избягва слънчева проверка.

Най-добре е да проверите колата на сянка и на докосване. Ако повърхността изглежда мазна или лепкава, това е причина да бъдете внимателни. По-добре е да похарчите известна сума пари за независима диагностика, отколкото да платите за чужд трик по-късно.

