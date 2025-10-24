Бъдещето на "Лукойл" зависи изцяло от САЩ: Мартин Владимиров очаква и ръст на цените, ето с колко

Бъдещето на "Лукойл" зависи от САЩ. България без рафинерия не може да задоволи нуждите си. Единственото решение е да се поиска от САЩ еднолично да и бъде издадена лицензия да поеме контрол над дружеството. Това не означава национализация. Значи да се получи изключение, но само за българската държава. Това обясни енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на Нова телевизия относно санкциите на САЩ, наложени на "Лукойл".

ОЩЕ: Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

Сценарият след 21 ноември

Той обясни, че на 21 ноември рафинерията няма да може да внася горива, няма да може да работи с контрагентите си. Ако не може да плати за суровината, няма да може и да произвежда. "На 21 ноември ще се случи сръбския сценарии. Те имат запаси до 1 ноември, след това рафинерията не знам какво ще произвежда", обясни експертът.

"Ситуацията е много тежка. Целта на САЩ е да спре работата на руските дружества, техните приходи и печалба да бъдат намалени и да се накара Русия да седне на масата на преговорите за спиране на войната в Украйна", заяви Владимиров.

ОЩЕ: "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

По думите му още преди години е разработен план, ако се стигне до подобна ситуация. Той предвижда назначаване на особен управител, има и фирми, от които да купуваме суров нефт. „Ако се назначи особен управител, то вече има договорите, които са на стенд бай, със западни компании, и може да ги задейства. Те са на близки цени, на каквито се купува в момента“, каза енергийният експерт.

ОЩЕ: "Пеевски иска да си купи рафинерията": "Да, България" искат спешно изслушване за "Лукойл" (ВИДЕО)

Според него, ако има голям скок на цените на горивата, то той ще е на 21 ноември. „Не очаквам шоково поскъпване. Нашите очаквания е за около 15% ръст на цените“, прогнозира Владимиров.