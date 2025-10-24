Войната в Украйна:

Бъдещето на "Лукойл" зависи изцяло от САЩ: Мартин Владимиров очаква и ръст на цените, ето с колко

24 октомври 2025, 08:20 часа 469 прочитания 0 коментара
Бъдещето на "Лукойл" зависи от САЩ. България без рафинерия не може да задоволи нуждите си. Единственото решение е да се поиска от САЩ еднолично да и бъде издадена лицензия да поеме контрол над дружеството. Това не означава национализация. Значи да се получи изключение, но само за българската държава. Това обясни енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на Нова телевизия относно санкциите на САЩ, наложени на "Лукойл".

Сценарият след 21 ноември

Той обясни, че на 21 ноември рафинерията няма да може да внася горива, няма да може да работи с контрагентите си. Ако не може да плати за суровината, няма да може и да произвежда. "На 21 ноември ще се случи сръбския сценарии. Те имат запаси до 1 ноември, след това рафинерията не знам какво ще произвежда", обясни експертът.

"Ситуацията е много тежка. Целта на САЩ е да спре работата на руските дружества, техните приходи и печалба да бъдат намалени и да се накара Русия да седне на масата на преговорите за спиране на войната в Украйна", заяви Владимиров.

По думите му още преди години е разработен план, ако се стигне до подобна ситуация. Той предвижда назначаване на особен управител, има и фирми, от които да купуваме суров нефт. „Ако се назначи особен управител, то вече има договорите, които са на стенд бай, със западни компании, и може да ги задейства. Те са на близки цени, на каквито се купува в момента“, каза енергийният експерт.

Според него, ако има голям скок на цените на горивата, то той ще е на 21 ноември. „Не очаквам шоково поскъпване. Нашите очаквания е за около 15% ръст на цените“, прогнозира Владимиров.

Виолета Иванова
