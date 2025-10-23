Жабите вече са сварени: Бойко Станкушев отговори на въпроса защо не протестираме срещу Пеевски (ВИДЕО)

Хората свикнаха, жабата е сварена. Така в предаването Студио Actualno известният журналист и директор на Антикорупционния фонд (АКФ) Бойко Станкушев отговори на въпроса защо хората през 2013 г., когато Делян Пеевски щеше да стане шеф на ДАНС, излязоха на протест, а днес, когато той демонстативно управлява държавата, не протестират: “Защото свикнаха, е краткият отговор. Много ми е неприятно, защото не искам да хуля народа си, но това е факт. Все още не сме я докарали до Русия на Путин, че да има толкова велик страх да си казваш поне мнението. Както има един популярен израз, жабата е сварена. Свикнаха. Има и рационални обяснения. Едното от тях е, че България все пак икономически не е чак толкова зле, говорим към момента.

Потреблението се увеличава, нахранени са. Те си гледат хладилниците, купуват си нова коли, ходят си по чужбина. И никой не иска да си разваля рахата.“

Дебатът за България в ЕП

На въпрос ще има ли последици от вчерашния дебат в Европейския парламент (ЕП) за върховенството на правото в България,

Бойко Станкушев обясни, че за съжаление нашите евродепутати и политици не знаят как, конкретно, с факти да представят нещата.

Припомняме, че преди дни седем граждански организации, по инициатива на АКФ, приветстваха дебата и изпратиха становище до ЕП с конкретен списък от примери за посегателствата над правото в България. Каква реакция от евроинституциите очакват:

“То даже не е никак патриотично, но ще го кажа: Очевидно е за мен, аз съм 46-47 години в тоя занаят, че без външна намеса под формата на бележки, корекции, натиск, махане на завесата, за да се види какво има отдолу, нищо няма да стане.

Прокуратурата - обслужващ персонал на дълбоката държава

Ние тук в България на коя институция да разчитаме? Няма. Прокуратурата е обслужващ персонал на дълбоката държава.

Там се бият вътре най-различни лобита, но на повърхността гледат да не излиза нищо.“

Бойко Станкушев припомни кой беше нападнатия с чук прокурор Иво Илиев:

“Аз изобщо не се ангажирам да гадая какъв е случаят с този опит за убийство, защото да биеш някого с чук не е за сплашване. Ти и без да искаш можеш да го убиеш.

Но той работеше около казуса Мартин Божанов Нотариуса, наше разследване. Беше казал тогава, че предстои да бъде извикан и разпитан Нотариуса“. Припомняме, че малко след това, през 2024 г. Нотариуса бе застрелян.

