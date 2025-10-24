Мините ще се отразят и ще гърмят в отношенията

Думите от заглавието са на политолога Теодор Славев, изречени в студиотo на bTV. Славев визира в думите си, че е възможен разрив в отношенията между лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов и санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Още: От голямо „Д“ вървим към голямо „М“ – мафиотска държава

Колко тежи думата на Борисов вече?

Славев добави още, че дори Борисов да иска да хвърли правителството на нови предсрочни парламентарни избори, самите му министри ще подадат оставка. "Не съм сигурен дали думата му тежи толкова силно, колкото преди", посочи Теодор Славев. Според него Борисов много ясно накъде отиват нещата в политиката.

Политологът проф. Румяна Коларова заяви, че Борисов се опита да пробва, да тества и да накара партньорите си да заявят вижданията си за правителството. "Пределно ясно беше, че въпросът за преформатирането на правителството е за коалиционните партньори и по какъв начин ще се отрази подкрепата на Делян Пеевски за кабинета на малцинството", анализира проф. Коларова.

По думите ѝ трябва да се приеме, че Делян Пеевски е този, който подкрепя правителството. Драмата, която предизвика Борисов, е свързана и с Бюджет 2026. Ако не бяхме преминали през драмата, коалиционните партньори на ГЕРБ щяха да бъдат агресивни по отношение на бюджета. Сега, целият театър, който направи Борисов, може да се окаже и положителен, предположи проф. Румяна Коларова.

Тя смята, че правителството ще мине през труден период. Реалното изпитание пред кабинета, ще е приемането на Бюджет 2026, добави още тя.

