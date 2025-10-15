Колко е минималното гориво, което трябва да има една кола през зимата

С настъпването на студеното време експертите напомнят, че поддържането на гориво „на червено’’ е опасно не само за колата, но и за водача. Затова и на шофьорите се препоръчва да не позволяват нивата на бензин или дизел да паднат под една четвърт от резервоара.

Експертите обясняват - през есента и зимата по-често се случват задръствания, инциденти или затворени участъци от магистралата. При такива условия е лесно да се заседнете без възможност за зареждане с гориво.

„Имайте марж от поне 25% - това е минимумът, който ще даде мир и сигурност по време на пътуването’’, категорични са автомобилни експерти от Великобритания, цитирани от местното издание Express.

Още: Какво да направите, ако в резервоара ви попадне грешно гориво?

Подобна позиция подкрепя и британският автомобилен клуб RAC. Неговите представители подчертават - чакането на лампичката за гориво да светне е лош навик.

„Заредете гориво, когато стрелката наближи четвърт. Не дърпайте до последната. Ниските нива могат да изсмучат мръсотия от резервоара и да запушат горивния филтър’’, коментира техническият експерт на клуба Джеймс Милър.

Как е най-изгодно да се зарежда – догоре, точни литри или за определена сума?

Механиците добавят още една причина да не карате на изпарения - прегряване на горивната помпа. Когато горивото намалее, износването рязко се увеличава, а ремонтът почти сигурно ще струва скъпо. Службите казват, че след зимата подобни повреди се увеличават - повечето от тях се случват именно заради шофьори, които спестяват от посещение на бензиностанции.

Затова се препоръчва да се съсредоточите не само върху индикатора на резервоара, но и върху пробега. „Ако компютърът показва обхват по-малък от 80 километра, време е да потърсите бензиностанция. Това ще спести нерви и помпата’’, обяснява техническият консултант на компанията.

Още: Експерти посочиха максималния срок за съхранение на бензин

Подаването на гориво е полезно и при спешни случаи. Например, когато трябва да загреете в колата по време на задръстване или да чакате помощ отстрани на пътя. Дори няколко литра могат да играят решаваща роля.