Финансов ковид или одържавяване за "Лукойл": Анализ за бъдещето на рафинерията

24 октомври 2025, 08:01 часа 425 прочитания 0 коментара
Финансов ковид или одържавяване за "Лукойл": Анализ за бъдещето на рафинерията

Бившият министър на енергетиката и икономиката Явор Куюмджиев заяви, че единственото решение за пазара, е държавата да влезе в управлението на цялата група от компании на "Лукойл". Кой ще влезе в "Лукойл и как ще бъде назначен особен управител в рафинерията в Бургас? Как точно ще стане, как и през какво ще оперира особения управител в "Лукойл", зададе редица въпроси Куюмджиев в студиото на bTV след санкциите на САЩ, наложени на "Лукойл". 

Финансов ковид за "Лукойл"

Според него горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи. Единственото, което можем да се опитаме да направим, е да се помолим да се направи отсрочка за санкциите за "Лукойл", предложи бившият енергиен и икономически министър. 

Куюмджиев посочи още, че това, което се наблюдава в момента е, че Европа се опитва да се откаже от руския газ. "Европа изпадна в шизофрения и започна да купува казахстански, турски, гръцки и не знам какъв друг тип газ", коментира енергийният експерт, който през първото десетилетие на века, докато беше в управлението на Тройната коалиция, говореше публично, че се занимава с икономическия сектор, не специфично с енергийния. 

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев заяви, че се съгласи с думите на Куюджиев - или държавата ще влезе в управлението на "Лукойл", или рафинерията ще затвори. "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид", посочи Керемедчиев. 

По думите му, който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност, предупреди бившият заместник-министър на външните работи. 

Керемедчиев смята, че САЩ са преминали към степен на натиск и финансовият ковид, който се опитва да наложи Белия дом, ще се разпространи върху все повече компании. "Всичко това ще се разпространи. Вирусът тръгва и може да зарази и банки, и финанси", каза още Керемедчиев. 

