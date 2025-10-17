Колко старо масло остава в двигателя след източване и защо е важно да се знае

Много шофьори смятат, че цялото старо масло се източва напълно при смяна на маслото. Всъщност това не е вярно – всеки двигател задържа част от използваното масло и това може да повлияе на качеството на новата течност и бъдещата работа на двигателя.

Конструкцията на двигателя прави физически невъзможно отстраняването на цялото масло. Дори при внимателна смяна, част от маслото остава в маслените канали, помпата, филтъра и кухините на картера. За да се намали количеството използвано масло, механиците препоръчват: загряване на двигателя преди смяна – топлото масло става течно и се източва по-бързо; паркиране на колата на равна повърхност, за да се осигури равномерно източване; и отваряне на капачката на отвора за пълнене на масло, за да се избегне съпротивлението на въздуха.

Невъзможно е обаче напълно да се източи маслото – средно остават от 7 до 15% от старата смазка. При двигателите със сух картер тази цифра може да бъде дори по-висока, така че те изискват специални процедури за поддръжка.

Още: Помага или вреди промиването на двигателя при смяна на маслото?

Ако механикът бърза и затегне изпускателния болт твърде рано по време на смяна на маслото, част от старото масло остава в системата и се смесва с новото масло. В резултат на това новото масло губи свойствата си по-бързо и двигателят работи при по-неблагоприятни условия.

Невъзможно е да се източи напълно останалото масло, но навременната смяна на маслото и филтъра, както и използването на висококачествени материали, минимизират риска. Редовната поддръжка е най-добрият начин да поддържате двигателя в добро състояние и да избегнете преждевременно износване на частите му.

Какво се случва, ако поставите грешен маслен филтър

Невъзможно е да се отстрани напълно старото масло, но можете да намалите до минимум оставащото масло. Има няколко метода, които могат да бъдат ефективни. Например, продухването на двигателя с компресор може частично да премахне течността, натрупана в кухините. Ръчното изпомпване със спринцовка и дълъг, тънък маркуч може да премахне още няколко процента от използваното масло.

Промиването на двигателя със специален разтвор почиства каналите и премахва утайките, но за повечето превозни средства е достатъчна стандартна смяна на маслото – производителите посочват приемливо остатъчно ниво на масло.

Още: Смесването на различни масла в двигателя води до сериозни проблеми

Важно е да запомните: поради примеси, новото масло губи приблизително 10% от живота си веднага след наливане. За да компенсирате това, най-добре е маслото да се смени своевременно, особено ако двигателят работи при тежки условия: високи температури, чести спирания в трафика или агресивно шофиране. Този подход ще поддържа двигателя чист, а маслото възможно най-ефективно до следващото обслужване.