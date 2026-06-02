Бързи и почти яростни: Необичайна надпревара с електромобили (ВИДЕО)

Във Франция се проведе необичайно състезание с десет автомобила Citroën Ami. Това са малки електромобили, които обикновено развиват скорост до 45 км/ч и в много страни за управлението им дори не се изисква шофьорска книжка. По време на събитието обаче те бяха "надути" до около 65 км/ч.
Поради ограниченото им разстояние на пробег от едва 75 км, надпреварата не се проведе на традиционна писта, а на колодрум.
Участниците направиха 100 обиколки пред погледите на публика и коментатори.
In France, an unusual race was held featuring ten Citroën Ami cars—
These are small electric vehicles that usually reach speeds of up to 45 km/h and, in many countries, do not require a driver’s license.
During the event, they were “pushed” to around 65 km/h.
