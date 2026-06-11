Honda и Astreco Rent подкрепят Световното за атлети със синдром на Даун

Три модела на Honda – HR-V, ZR-V и Jazz, осигурени от компанията Astreco Rent, ще посрещнат и превозват делегатите, пристигащи за Световното първенство за атлети със Синдром на Даун. Вълнуващото събитие започва от 13 юни в София, а откриването е на следващия ден, неделя, с мащабен „Парад на нациите“, концерт пред НДК и дрон шоу.

„Благодарен съм на хората и компаниите като Бултрако АД, официален представител на Honda, и Astreco Rent, които застават зад младежите със синдром на Даун. Благодарение на тях те могат да се почувстват истински приети в България и да премерят сили на това световно първенство, което е не само първото подобно събитие у нас, но и първото в Източна Европа. Това е начинът да бъдем социално отговорни“, сподели Слав Петков, председател на ФАФА България, в разговор с представител на „Астреко Холдинг“ ЕАД.

Столицата ще посрещне над 400 състезатели от 28 държави, които ще участват в пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 състезатели.

„Парадът на нациите“ тръгва тази неделя в 19:00 ч. от площад „Света Неделя“ и ще премине по бул. „Витоша“ до пространството пред НДК. След официалните изказвания на сцената ще излязат Криско, Любо Киров и Мария Илиева, които ще изпълнят химна на първенството „Вие сте част от нас“.

Патрон на световното първенство е президентът на Република България Илияна Йотова. Сред официалните лица, които ще присъстват на церемонията по откриването, са още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на Столична община Васил Терзиев, председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов и председателят на ФАФА България Слав Петков.