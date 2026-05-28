Колата е като смартфон, ето какво да проверите преди покупка

Колата все по-малко прилича на нещо, което е било купено веднъж във финалната конфигурация. Преди това списъкът с опции беше фиксиран при поръчката: отопление, асистенти, навигация, камери, режими на шофиране. Сега някои от функциите могат да се появят след нейната покупка – чрез ефирна актуализация или платен абонамент.

За производителя това е удобен модел. Автомобилът може да се произвежда със същия хардуер, а функциите могат да се отварят чрез софтуер: днес основната версия, утре – активирана навигация, разширен круиз контрол, подобрена мултимедия или допълнителни режими за помощ на водача. Колата започва да се обновява почти като смартфон.

Експерти са категорични, че купувачът сега трябва да провери не само двигателя, скоростната кутия и купето, но и дигиталния статус на автомобила: кои функции са активирани, кои са свързани с акаунта и какво ще се случи при смяна на собственика.

Тази логика вече е позната от Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volvo и други марки. Някъде става въпрос за онлайн услуги, навигация и отдалечен достъп чрез приложението, а другаде - за асистенти на водача, усъвършенствани мултимедийни или комфортни опции. OTA актуализациите сами по себе си не са проблем: производителят може да коригира грешки, да обновява картите, да добавя настройки или да подобрява работата на системите без да посещава услугата.

С абонаментите е по-трудно. Едно е да платиш за стрийминг услуги, облачни функции или карти с трафик. Друго нещо е, когато производителят предлага да плати допълнително за опции, които технически вече са в колата, но са блокирани от софтуера. След това собственикът започва да изчислява не само цената на автомобила, но и бъдещите плащания.

Това ще бъде особено забележимо на вторичния пазар. Преди това купувачът разглеждаше годината на производство, пробега, двигателя, скоростната кутия, каросерията, оборудването и сервизната история. Сега към това се добавя нов въпрос: кои функции се активират, кои са свързани с акаунта на първия собственик, кои работят само с абонамент и дали ще се предадат на следващия купувач.

Поради това обичайната дума „оборудване“ постепенно губи старото си значение. Машината може да разполага физически с необходимото оборудване, но някои от възможностите ще останат затворени без плащане или връзка с услугите на производителя. За купувача на употребявани автомобили това е риск: на снимката и в описанието колата изглежда богата, а след сделката се оказва, че някои от функциите са недостъпни.

Преди да закупите такъв автомобил, си струва предварително да уточните какви услуги ще останат след смяната на собствеността, дали е необходим нов акаунт и дали са платени абонаментите. За дилърите и сайтовете за продажба на автомобили това също е ново главоболие: ще трябва да посочите не само комплекта оборудване, но и дигиталния статус на автомобила.

Основната промяна е проста: колата вече не винаги остава същата, каквато е била в деня на покупка. Тя може да стане по-добра, по-удобна и по-умна. Но може също така да се окаже, че необходимата функция вече е вътре - просто достъпът до нея се продава отделно.