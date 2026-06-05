Гърция загражда пътищата с камери с ИИ: Какви дигитални глоби чакат шофьорите

Гърция се готви да използва интелигентни камери, захранвани с изкуствен интелект, които ще направят истинска революция на пътя - те засичат широк спектър от нарушения, включително превишена скорост, минаване на червено, шофиране в автобусни ленти, използване на мобилен телефон по време на шофиране, непоставен колан. системата вече е пусната пилотно от месец март тази година като всички регистрирани нарушения се изпращат по електронен път чрез дигиталните правителствени платформи на Гърция като Gov.gr.

Резултатите от пробния период на използване на новата система показа огромен брой отчетени нарушения на пътя. Властите съобщават, че само през пилотната фаза са издадени над 2400 дигитални глоби. Също така са били подадени и стотици обжалвания, което, както посочват от органите на реда, е помогнало да се усъвършенства допълнително системата и да се отстранят някои технически проблеми.

Правителството твърди, че целта не е да се генерират приходи, а да се намалят смъртните случаи по пътищата.

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Също така се посочва, че камерите не са скрити, има поставени предупредителни знаци близо до местоположението им, тъй като една от целите е да има прозрачност при използване на системата.

Правителството планира драстично да разшири мрежата от камери като постави още около 1000 допълнителни в района на Атика, Солун и Крит. Специално за превозните средства на градския транспорт пък са планирани още стотици мобилни камери.

Критиците на новата система повдигат опасения относно правните процедури, прозрачността, защитата на данните и точността на нарушенията, генерирани от изкуствен интелект, предупреждавайки, че ще е необходим по-силен контрол върху неговата работа. От друга страна, нововъведението среща и много подкрепа, като привържениците му смятат, че системата е много закъсняла.

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