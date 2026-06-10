Автомобил сега: MoneyLease и предимствата на добрия лизинг

Автомобилът е от онези ценни придобивки, които веднага влизат в живота ни. Той е сутрешното тръгване към работа, вечерното прибиране при семейството, уикендът извън града, бизнес срещата. И най-актуалното: мечтаното лятно пътешествие.

Но винаги, когато харесаме нов автомобил, сме изправени пред ключов въпрос: как да получим колата, която сме избрали за фаворит, без да изхарчим наведнъж голяма част от личните или фирмените ни средства? Срещнахме се с експертите от MoneyLease - за да ни ориентират в тема, позната на мнозина, но зависеща от важни детайли. Защо избрахме тях? 20 години опит и 20 000 обслужени клиента в сферата на лизинга: тези числа говорят достатъчно.

Автомобил на вноски: По-умният ход

Основната идея на финансовия лизинг е добре известна. Тя гласи - клиентът придобива автомобил на вноски, вместо да заплаща цялата сума наведнъж. А колата става неговата собственост, когато изплати вноските по договора, но може веднага да започне да ползва автомобила.

Това е особено важно в момент, в който много хора внимават повече с бюджета си - все по-разпространен случай от началото на годината. Автомобилът може да е от първа необходимост, но това не означава, че е разумно всички налични средства да отидат в една покупка.

"Искаш нов автомобил, но не искаш да блокираш всичките си средства? Финансовият лизинг е по-умният ход. Основното предимство е, че ще получите желания автомобил, без да блокирате парите, с които разполагате", коментира накратко Ирина Велчева от MoneyLease.

Добри оферти и гъвкави решения

Лизингът може да бъде умно решение, но не е универсално. Едни търсят семеен автомобил. Други имат нужда от служебна кола. Трети искат да обновят автопарка си, без това да наруши паричния поток на бизнеса. Затова от MoneyLease поставят акцент върху индивидуалния подход.

"Лизингът е подходящ за всеки, който иска да кара нова кола. А в MoneyLease предлагаме индивидуална възможност за всеки клиент в дългосрочен план", допълва Велчева.

Компанията финансира както нови, така и употребявани автомобили, а услугата може да бъде съобразена с нуждите на физически и юридически лица. Освен самото финансиране MoneyLease предлага и комплексно съдействие, което включва регистрация и застраховка на автомобила. Това спестява време и намалява обичайната административна тежест около подобна сделка.

Тук има и един важен практически плюс: процесът е изцяло дигитален. Клиентът може да кандидатства бързо и лесно, да получи одобрение в кратки срокове и да подпише дистанционно. В свят, в който никой не иска да губи дни в обикаляне по офиси, това е реално предимство.

Може да разгледате тук лизинговия калкулатор на MoneyLease и да проверите как се кандидатства само в няколко бързи стъпки.

Обратен лизинг: Когато имаме кола, но се нуждаем от средства

Има и друга ситуация, която много хора познават добре. Имаме автомобил, но се появява нужда от пари - за личен разход, бизнес нужда, рефинансиране на задължения. Първият инстинкт често е продажба. Но продажбата решава един проблем и създава друг, а и не искаме да изгубим автомобила си.

Точно тук идва обратният лизинг:

"Имаш кола, но ти трябват пари. Въпросът е трябва ли да я продаваш. Продуктът Car2Cash е нашият обратен лизинг", казва още Ирина Велчева и разяснява основния принцип. "Обратен лизинг означава да получиш финансиране срещу твоя автомобил, като продължаваш да го караш. Не губиш колата си, продължаваш да я караш, а след като изплатиш вноските, тя остава твоя".

Това прави обратният лизинг практична алтернатива на традиционното банково кредитиране. Особено когато човек или фирма има актив, но не иска да се разделя с него. Автомобилът продължава да върши работа, а в същото време освобождава ресурс, който може да бъде използван там, където е най-необходим.

Опит, дигитализация и ясни условия

Както вече споменахме, MoneyLease е компания с над 20 години опит във финансовия лизинг, обслужила е десетки хиляди клиенти и притежава лиценз от БНБ за извършване на финансови лизингови операции. Опитът е особено важен, понеже при лизинга условията трябва да са прозрачни, месечните плащания ясно структурирани, а решенията трябва да отговарят на реалните възможности на клиента - неща, които идват с натрупана експертиза, а не със спонтанна поява на нов и непроверен участник на финансовия пазар.

Компанията предлага финансиране както за физически, така и за юридически лица, като процесът е дигитализиран, кандидатстването е бързо, а подписването може да се извърши дистанционно чрез Evrotrust. А когато самият процес е по-лек, решението за нов автомобил става лесно за планиране.

В крайна сметка колата трябва да ни движи напред, вместо да блокира бюджета ни. И при правилно подбрани условия лизингът дава именно този баланс - автомобил сега и повече спокойствие утре.

Вярно е, че за едно вълнуващо пътешествие е нужна добра компания, приятен маршрут и интересна крайна дестинация.

Но преди това е редно да признаем още нещо: че най-доброто пътуване е това, което започва без финансово напрежение.