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Китай превзе пазара със супер евтини коли, след като си построи собствен мегафлот: Падна дори бастионът Австралия

06 юни 2026, 15:03 часа 978 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Китай превзе пазара със супер евтини коли, след като си построи собствен мегафлот: Падна дори бастионът Австралия

Глобалното търсене на китайски автомобили в света вече е толкова високо, че най-големият китайски производител на електромобили и един от най-големите в света BYD започна да ги доставя със собствени кораби-автовози заради рязко нарасналото търсене, включително и в Австралия, където съвсем доскоро японските и европейски марки заемаха изключително силни позиции. BYD вече е продала над 120 000 електрически превозни средства на австралийския пазар и продажбите ѝ продължават да растат стремглаво: само през април 2026 г. данните сочат, че те са се увеличили със 140% в сравнение със същия период на миналата година.

Това високо търсене накара компанията да изпрати свой собствен автомобилен превозвач в Австралия за първи път, доставяйки над 5000 електрически превозни средства само за едно пътуване, съобщиха местни и световни медии.

През 2024-2026 г. BYD рязко е увеличила износа си не само за Австралия, но и за Европа, Югоизточна Азия и Латинска Америка, цитира Ройтерс списък с данни. 

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Така, заради огромния обем на износа и недостига на международни car carrier кораби, BYD започна изграждането на собствен флот от автовози. 

Специално австралийският пазар дълго време бе доминиран от японски марки като Toyota и Mazda, от южнокорейските Hyundai/Kia, а също от европейски производители, и в по-малка степен от американски марки. Но китайските производители на електромобили навлизат много агресивно блгодарение на по-ниските си цени, агресивна дилърска мрежа, а и добър пробег.

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Сега BYD пуска в експлоатация серия собствени автовози: BYD Explorer No.1, BYD Changzhou, BYD Hefei и други.

По този начин компанията намалява разходите, ускорява доставките и става независима от глобалните корабни компании.

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Всичко това показва колко бързо се променя автомобилният пазар като Китай вече се явява най-големият износител на автомобили в света, изпреварвайки Япония.

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Австралия Китай електрически автомобил автовоз електромобили авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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