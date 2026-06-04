На руския "Давос": Хвалби с в пъти по-скъпи руски коли, които са прекопирани китайски (ВИДЕО)

На международния икономически форум в Санкт Петербург беше представен новият премиум седан Senat 900 - той е позициониран на руския пазар като "народния Aurus" и луксозен автомобил. Вицепремиерът на Руската федерация Денис Мантуров успя да седне зад волана и каза, че с пускането на пазара на Senat 900 "нуждите на пазара от луксозни автомобили се задоволяват", съобщава ТАСС.

Още: Още: Войната в Иран промени европейския автомобилен пазар

Руските власти са амбицирани да стартират производството на Senat 900 в бившия завод на Toyota в Шушари, Санкт Петербург. Цената на модела, в зависимост от версията, ще започне от 12 милиона до 12,5 милиона рубли.

В същото време Senat 900 е изграден на базата на китайския Hongqi H9 и не е свързан с продуктите на руската марка Aurus. Той има същия 3-литров двигател с мощност 326 конски сили, 8-степенна автоматична скоростна кутия и подобен интериорен дизайн. Предната част е преработена в стил Aurus, пише РБК. Hongqi H9 в Китай струва от 6 милиона рубли, тоест "руският бранд" е удвоила цената.

Ден по-рано на същия форум показаха нова "Волга" - кросоувърът Volga K40, произвеждан в Нижни Новгород в бившия завод на Volkswagen и Škoda. По дизайн и характеристики той е почти идентичен с китайския Geely Monjaro - в Китай това струва от 1,5 милиона рубли, а за "Волга" искат от 4 милиона - ОЩЕ: Пускането на пазара на нов модел на "Москвич" беше отложено