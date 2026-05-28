Акумулаторът страда и през лятото - ето за какво да внимавате

През лятото акумулаторът не работи по-лесно, отколкото през зимата. Топлината ускорява химичните процеси, електролитът се изпарява по-бързо, а климатизацията, вентилаторите, музиката и зарядните устройства увеличават натоварването върху електрическата система.

Възможно ли е да се зареди акумулаторът, без да се сваля?

Технически експерти съветват да се започне с нивото на електролит, ако в колата е инсталирана работеща батерия. Течността трябва да е между маркировките MIN и MAX. Ако нивото е под нормалното, плочите прегряват и се унищожават. Може да се долива само дестилирана вода. За батерии без поддръжка няма да можете сами да проверите нивото – по-добре е да изберете диагностика.

Втората точка са терминалите. Бялата плака и мръсотията влошават контакта, съпротивлението се увеличава и част от енергията се губи. Клемите могат внимателно да се почистват с метална четка или шкурка, или да се повери това на сервиза.

Не оставяйте колата под прякото слънце за дълго време: прегряването ускорява изпарението на електролита и стареенето на акумулатора. Също така е важно да проверите монтажа на устройството. На лоши пътища разхлабена батерия вибрира, удря каросерията и може да получи механични повреди.

Ако колата кара къси маршрути, стои в задръствания или често стои на празен ход, е полезно да се зарежда батерията поне веднъж месечно. А когато двигателят е изключен, е по-добре да се изключат светлините, зарядните и музиката. През лятото батерията рядко се изтощава мигновено – по-често се изчерпва от дребни неща, които шофьорът просто не забелязва.

