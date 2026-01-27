Смъртоносни капани - основните грешки, които шофьорите правят по хлъзгави пътища

Зимата превръща обичайните пътувания в истинско предизвикателство, където хлъзгавите пътища, изтощените акумулатори и ледените прозорци стават новата реалност. Всяко пътуване изисква допълнително време за подготовка и максимална концентрация зад волана, защото шофирането по това време на годината е много по-трудно. За съжаление, много шофьори продължават да допускат често срещани грешки, които могат да доведат до сериозни последици.

Един от най-опасните навици е игнорирането на пътните условия. Някои шофьори продължават да се движат с обичайната си скорост, сякаш под колелата има сух асфалт, а не сняг или лед. Те се приближават опасно към колата отпред, забравяйки за необходимостта да увеличат разстоянието.

Дори задвижването на всички колела (AWD) не е панацея. Въпреки че подобрява сцеплението при старт, по никакъв начин не скъсява спирачния път. Тази фалшива увереност често води до инциденти, които можеха да бъдат избегнати просто като забавиш темпото и държиш дистанция.

Не по-малко важно е техническото състояние на автомобила. Пренебрегването на основната поддръжка може да бъде фатално. Шофирането с износени или неподходящи гуми значително намалява сцеплението, превръщайки колата в неконтролируем снаряд. Важно е редовно да се проверява не само грайферът, но и налягането в гумите, тъй като то намалява при студ. Неправилното налягане затруднява управлението и увеличава риска от пързаляне, особено при хлъзгави участъци от пътя.

Има грешки, които могат да бъдат фатални, дори когато колата стои неподвижна. Желанието да се загрееш в кола с включен двигател може да доведе до трагедия. Ако изпускателната тръба е запушена със сняг, въглероден оксид ще започне да се натрупва в кабината. Тъй като е без мирис и цвят, човек може да загуби съзнание и да умре, без дори да осъзнае какво се е случило. Ако трябва да затоплите интериора, правете го на кратки интервали, след като се уверите, че нищо не пречи на изгорелите газове.

В същото време потеглянето през зимата без аварийно оборудване е проявление на крайна безразсъдност. Добре оборудван комплект може да спаси човешки животи, ако заседнете на пътя далеч от населени места. Струва си да прегледате препоръките на спасителните служби относно съдържанието му: фенерче, аптечка, лопата, стъргалка, топли одеяла, запас от храна и вода, кабели за стартиране, допълнително облекло и пясък за подобряване на сцеплението. Също така си струва да проверите състоянието на акумулатора преди настъпването на студеното време, защото скрежът може бързо да изключи стара батерия.

Освен това си струва да се помни правилното използване на допълнително оборудване. Например, снежните вериги значително увеличават способността за крос-кънтри, но само ако са монтирани правилно. Ако са неправилно закрепени или монтирани назад, те няма да дадат желания ефект, а слабо затегнати могат да се откъснат от колелото и да повредят окачването или спирачната система. Друга често срещана грешка е да се излее гореща вода върху заледено предно стъкло. Рязък спад на температурата може да доведе до пукнатини или дори разрушаване на стъкло.

Не забравяйте за юридическата отговорност. В много страни има глоби за шофиране с купчина сняг на покрива на кола. Докато шофирате, този сняг може да излети и да създаде аварийна ситуация за другите участници в движението. Също така, в някои региони, при обилни снеговалежи, може да се въведе изискване за задължителна употреба на зимни гуми или вериги на определени участъци от пътя. Осъзнаването на тези прости правила и малко подготовка ще ви помогнат да избегнете повечето зимни грешки и да направите пътуванията безопасни.