Тайните на зимнитe завои: как да избегнете подхлъзване на заледен път

Загубата на контрол над колата в завой е една от най-опасните ситуации, особено през зимата. Често неблагоприятна комбинация от няколко фактора е достатъчна за това: прекомерна скорост, ниско сцепление или дори малка грешка на водача. Понякога само скоростта не е пряка причина за инцидент, но в комбинация с малък пропуск ситуацията става критична мигновено.

Основното правило, което трябва да се научи: много по-лесно е да се предотврати загубата на контрол, отколкото да се опиташ да излезеш от неконтролирано приплъзване без специално обучение. Безопасното завиване се основава на проста физика. Когато колата се движи по дъга, тя е подложена на центробежна сила, която се опитва да я изтласка навън. Тази сила на прилепване на гумите към пътната настилка се неутрализира. През зимата, когато асфалтът е покрит със сняг, лед или воден слой, този коефициент на слепване рязко пада и границата, отвъд която започва пързалянето, става много по-близо.

Най-честата грешка е влизане в завой с твърде висока скорост. Шофьорът осъзнава това още на дъгата и инстинктивно натиска спирачките. Това е най-лошото възможно решение. Спирането в завой предизвиква преразпределение на теглото на колата, освобождавайки задната ос, което почти сигурно води до приплъзване. Друга често срещана грешка са внезапните движения на управлението. Всяко агресивно действие, било то завъртане на волана или силно натискане на газта, може мигновено да разкъса колелата по хлъзгави повърхности.

Правилната техника за преминаване на зимни завои се основава на плавност и прогноза. Ключовият принцип е "бавен на входа, бърз на изхода". Това означава, че основното намаляване на скоростта трябва да се случи предварително, на прав участък от пътя преди началото на маневрата. Спирачките трябва да са плавни, за да не предизвикват блокиране на колелото, дори ако имате ABS система.

При преминаване на дъгата за завиване дръжте волана изправено, избягвайки ненужни движения. Опитайте се да поддържате минимално, но равномерно сцепление, като почти не докосваш газта. Това ще помогне всички четири колела да останат натоварени и траекторията стабилна. Можете да започнете да ускорявате само когато вече излизате от завой и колелата на колата са прави. Плавното добавяне на гориво на изхода ще помогне за стабилизиране на колата и уверено продължаване на шофирането.

Също така е важно да се оцени правилно самият път. Помнете, че най-хлъзгавите места през зимата са мостовете, надлезите, зоните на сянка и пред кръстовищата, където колите често спират, търкаляйки снега до състояние на лед. Съвременните електронни системи като ESP (система за контрол на стабилността) са изключително полезен асистент, но не са всемогъщи.

Запомнете, че електрониката може да коригира малка грешка, но не може да промени законите на физиката и да създаде захват там, където няма такъв. Затова основата на безопасността винаги е вашето изчисление, плавността на действията и скоростта, съответстващи на текущите пътни условия.