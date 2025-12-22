Защо не бива да пренебрегвате стикера под капака с процент и схема на фаровете

Ако погледнете под капака на колата си, ще намерите малък стикер с схема на фаровете и процент. Най-често никой не му обръща внимание. Някои го смятат за технически детайл, докато други изобщо не разбират предназначението му. Фактът, че числата варират от кола до кола, също повдига въпроси. Междувременно този стикер е пряко свързан с работата на фаровете и влияе върху безопасността през нощта.

Всъщност, процентът на стикера показва ъгъла на късите светлини. Фаровете не светят право напред; лъчът им първоначално е насочен леко надолу. Това се прави умишлено, за да освети пътя, без да заслепява насрещно движещите се превозни средства. Процентът ви помага да настроите правилно лъча. Значението е просто - той показва колко ръбът на светлинния лъч пада с разстоянието от колата. Например, при стойност от 1,3%, на разстояние 10 метра от автомобила, горната линия на светлината трябва да е приблизително 13 сантиметра под центъра на фара. Това е диаграмата на лъча, необходима за правилно регулиран фар.

Стойностите на стикера могат да варират. Някои показват 1%, други 1,2% или 1,5%. Това зависи от дизайна на фара, типа каросерия и специфичните характеристики на конкретния модел. Няма универсална стойност. Понякога производителят не поставя отделен стикер под капака. В такива случаи необходимата стойност се нанася директно върху корпуса на фара, обикновено върху пластмасовата част. По-трудно е да се намери, но значението остава същото.

Много шофьори обръщат малко внимание на регулирането на фаровете. Изглежда като малко нещо. Но на пътя подобни неща бързо стават маловажни. Посоката на вашите фарове влияе както на това колко добре виждате пътя през нощта, така и на това колко комфортно ще се чувстват другите шофьори на пътя.

Ако фаровете са настроени неправилно, веднага възникват проблеми. Твърде висок светлинен лъч заслепява насрещните автомобили, което кара водача да загуби зрение за секунда, което може да е достатъчно, за да създаде опасна ситуация. Ако фаровете са настроени твърде ниско, пътят напред е слабо осветен и препятствията могат да бъдат забелязани твърде късно.

И в двата случая фаровете губят около една четвърт от производителността си. Това е особено забележимо през нощта, в дъжд или на магистралата. Затова е важно да се разбере как трябва да се насочва светлинният лъч и дали е правилно подравнен.

Можете сами да регулирате фаровете на равна повърхност до стена или гаражна врата. Вечер или през нощта ръбът на светлинния лъч е ясно видим. Преди регулиране е важно да подготвите колата. Проверете налягането в гумите и отстранете всички ненужни предмети от интериора и багажника. Претоварена кола или спукани гуми променят позицията на превозното средство, което може да доведе до неправилно подравняване на фаровете, дори ако сте направили всичко внимателно.

Фаровете почти винаги се регулират с помощта на късите светлини. И няма никакъв трик в това. Това е светлината, която използвате най-често. Дългите светлини се използват много по-рядко. Освен това, в повечето автомобили всичко е свързано: ако повдигнете или спуснете късите светлини, дългите светлини се регулират автоматично правилно. Следователно, обикновено не е нужно да се занимавате с тях поотделно.

За да осигурите правилно регулиране, а не само на око, паркирайте колата пред равна стена. Гараж е идеален. Не е нужно да шофирате далеч - пет метра са достатъчни. Ако колата има ръчен регулатор на фаровете, първо го настройте на нула. Това е важно, в противен случай целият процес ще бъде пропилян. Останалото е просто. Включете късите светлини и наблюдавайте къде лежат на стената. Маркирайте центъра на фара и начертайте права линия през тази точка - или с тебешир, или с електрическа лента. Това е вашата начална точка.

Сега нека изчислим. Да кажем, че зададеният наклон за колата е 1,3%. На разстояние от пет метра това е приблизително 6-7 сантиметра. Това означава, че ръбът на лъча трябва да е точно на това разстояние под линията. Ако случаят е такъв, фаровете са разположени правилно - те светят където трябва, можете да виждате пътя и насрещното движение няма да присвива очи.