Защо предните спирачни дискове се нагряват?

Основните причини и последици от прегряване на спирачките на автомобила, както и начини за решаване на този проблем. Как да карате и спирате така, че дисковете да не се нагряват?

В интернет можете да намерите много въпроси от шофьори относно прегряване на предните спирачни дискове. Нека анализираме какво причинява този феномен, какви последици може да има, как да се елиминира проблема и да се предотврати прегряването на дисковете.

Как работят предните спирачки

Дисковите спирачки, които се появяват преди повече от 100 години, се използват във всички съвременни автомобили. Поне на предните колела. Принципът на тяхната работа е прост: силата, предавана от спирачния педал чрез специална течност към апаратите, влияе върху буталата, които притискат накладките към дисковете. Триенето, създадено между тях, гарантира забавянето и спирането на колата.

Трябва ли спирачките да се нагряват?

Тъй като принципът на работа на спирачните механизми е такъв, че кинетичната енергия на движението на автомобила се преобразува в топлинна енергия чрез триене между дисковете и накладките, спирачките неизбежно се нагряват по време на работа, което е нормално. Единственият въпрос е до какви стойности се случва нагряването и дали имат време да се охладят, за да изпълнят функцията си.

Конвенционалните предни спирачни дискове, използвани в повечето автомобили и най-често изработени от чугун, могат да нагряват средно до 200-300 °C при спиране. За да се премахне по-добре голямото количество топлина, генерирано от тях, дисковете се правят вентилирани. Те се състоят от две части, свързани с лопатки, за да създадат въздушен поток.

Основните причини за нагряването на предните спирачни дискове

Предните спирачни дискове по време на работа могат да се нагреят повече, отколкото трябва – до 400-500 °C. Понякога се нагряват до червено или докато се появи дим. Това показва неправилна работа на самия механизъм или за тежките режими на работа на автомобила, когато дисковете и подложките просто нямат време да се охладят.

Причини за прегряване на спирачките поради работа:

• агресивен стил на шофиране,

• често, интензивно и аварийно спиране,

• дълго спускане надолу,

• Теглене на кола или ремарке.

Също така, предните спирачки могат да прегреят, тъй като елементите на механизма не изпълняват функцията си. Например, цилиндърът заклещва и накладката остава притисната към повърхността на диска, дори когато шофьорът не натиска спирачката.

Причини за прегряване на спирачките поради неизправност:

• критично износване на накладки, дискове и апарати,

• повреда или корозия на дискове и подложки,

• промени в свойствата на диска след прегряване,

• евтини, нискокачествени части,

• неправилна инсталация на подложки,

• буталото се забива в спирачния цилиндър поради мръсотия или корозия,

• износване на лагера на колелото (спирачният диск се нагрява от едната страна).

Защо предните спирачни дискове се нагряват след смяна

Случва се предните спирачки да се нагряват много след смяна на накладките или дисковете заедно с накладките. След такава процедура, за 200-300 км се препоръчва да се използват без рязко, силно и продължително спиране. Това е необходимо, за да свикнат дисковете и падовете и контактната площ да стане максимална. Ако направиш всичко правилно, след няколкостотин километра проблемът ще се елиминира сам.

Ако времето за облагане е изтекло и предните спирачки все още се нагряват много, е възможно причината да са неправилно избраните накладки и дискове, както и ниското качество на материалите на тези части и тяхната производителност. Или при смяна на дисковете и накладките, главният двигател не почистваше елементите на системата от мръсотия, ръжда, не се смазваше и не изразходваше буталото в спирачния цилиндър. Тогава спирачките ще се заклещят и новата накладка, притисната към диска, ще се нагрява постоянно.

Последици от прегряване на спирачките

Невъзможно е да се пренебрегне проблемът със силното нагряване на предните спирачни дискове и накладки, тъй като безопасността на пътуването, както и животът и здравето не само на собственика на автомобила, но и на другите участници в движението зависят от работата на тази система. В крайна сметка, когато спирачките се нагреят до твърде високи температури, накладките просто се плъзгат по тях почти без сцепление. С други думи, спирачките на колата изчезват.

И спирачната течност може да заври. След това парните мехурчета, които се появяват в тръбите, и запушванията, които създават, ще доведат до повреда на системата. Освен това, прегрятите дискове могат да се деформират при шофиране през локви или ако започнете да миете колата, без да ги оставите да изстинат. Също така, дисковете могат да се напукат при температурни промени, ако караш в снега. Фактът, че дисковете са прегряли, се дължи на променения цвят на работната им повърхност. Може да стане синьо или дори черно на места или напълно. Прегрятите дискове трябва да се заменят, когато ефективността им намалява.

Как да решим проблема

Ако ремонтирате и поддържате колата си сами, имате гараж за това, необходимото оборудване и инструменти, както и знания и умения, така че можете сами да решите проблема с прегряването на спирачките. В противен случай е по-добре да се свържете със специалисти в автомобилен сервиз.

Как да избегнем прегряване на спирачките

Въпреки това, по-добре е да се предотврати прегряване на предните спирачки, отколкото по-късно да се търсят отговорните за проблема, както и редовно да се сменят дискове и накладки. За да направите това, си струва да прегледате стила си на шофиране. По-специално, намалете броя на резките ускорения и ускорения, както и честото и аварийно спиране. Опитайте се да се движите основно със същата скорост. А за забавяне на колата, ако е възможно, използвайте спиране с двигател, като се движите с освободен педал на газта.

Следете състоянието на спирачките чрез своевременно почистване от мръсотия, смазване на елементите, смяна на уплътненията и гарнитурите при необходимост, както и поддържане на свободното движение на буталата в цилиндрите на апарата. И разбира се, актуализирайте спирачната течност в системата своевременно. С течение на времето губи свойствата си. Най-често срещаната течност на основата на гликол (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) се препоръчва от производителите да се сменя на всеки 2 години или след около 40 000 км.

Не пестете от резервни части. Следете износването на накладките и дисковете, не отлагайте подмяната им, когато дойде моментът. Когато избирате нови консумативи, избягвайте евтини аналози. След смяна направете правилно разбиване без тежко натоварване на системата и внезапно спиране. При прегрели спирачки не карайте в локви и не мийте колата веднага след пътуването, докато дисковете не се охладят.