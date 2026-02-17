Умни легнали полицаи работят само, когато карате бързо

Традиционните лежащи полицаи третират всички шофьори еднакво – независимо дали някой кара правилно или прекалено бързо. Шведската компания Edeva е разработила решение, което работи в обратната посока. Actibump е праг, вграден в пътната настилка, който се активира само когато водачът превиши ограничението на скоростта.

Първият Actibump е инсталиран в Линчепинг, Швеция, още през 2010. Петнадесет години по-късно само в Швеция има 120 такива системи, а технологията е намерила приложение още в Дания, Норвегия, Исландия и Австралия.

"Работи фантастично добре. Както нашите измервания, така и оценките на Шведската пътна администрация ясно показват, че Actibump повишава безопасността и подобрява пропускателната способност в сравнение с традиционните прагове," казва Давид Ескилсон, главен изпълнителен директор на Edeva.

Как работи умната преграда?

Системата се състои от радар, който измерва скоростта на приближаващо превозно средство, и подвижен панел, вграден в пътната настилка. Пред Actibump има знаци, които информират за присъствието му, така че шофьорът има време да провери скоростта и да я коригира.

Когато колата се движи според лимита, панелът остава на нивото на пътя. Шофьорът минава без никакъв шок – сякаш няма никакъв праг. От друга страна, когато радарът засече скорост, панелът пада с няколко сантиметра, създавайки вдлъбнатина на повърхността. Ефектът е подобен на това да влезеш в дупка на пътя. Неприятно, но не и вредно за автомобила – производителят съобщава, че в Швеция над 100 милиона превозни средства са преминали през Actibump без никакви щети.

Системата също така разпознава аварийни превозни средства. Линейки, пожарни коли и полицейски коли могат дистанционно да деактивират прага и да преминават безпрепятствено, независимо от скоростта. Actibump може да бъде временно деактивиран и в спешни ситуации.

На какви места се поставят умните прагове?

Както става ясно от уебсайта на производителя, Actibump работи най-добре по обществени пътища в населени райони с ограничение на скоростта от 50 км/ч. Той е особено полезен при маршрути с интензивен трафик, включително автобуси, където традиционните прагове, стеснения или светофари са се оказали неефективни.

Стокхолм инсталира Actibump на две кръстовища през 2020 за пробен период. След двугодишна оценка градът включи технологията в каталога си с пътни решения. Резултатите бяха категорични – делът на шофьорите, които превишават ограничението на скоростта, и скоростта, под която 85 процента от шофьорите карат, намаляват от над 40 км/ч на около 30 км/ч на участъци с ограничение от 30 км/ч.

В Исландия първият Actibump беше инсталиран през 2021 в Град Олафсик, близо до училище и спортно игрище, както и на пътя към пристанището, който се използва основно от камиони. Пътят върви нагоре, което ви насърчава да ускорявате. Според Исландската пътна администрация, единствената алтернатива би била скъпа реконструкция на цялата пътна околност. В сравнение с това, Actibump се оказа много по-евтин. Процентът на шофьорите, които превишават ограничението на скоростта, е спаднал само до 3 процента, а жителите в анкети изразиха готовност да инсталират повече такива системи.

Как се различава Actibump от обикновения праг?

Традиционният праг за освобождаване наказва всички. Шофьор, който кара според правилата, трябва да намали скоростта и след това да ускори въпреки това. Пътниците в автобуса изпитват шок, а шофьорите на автобуси са изложени на проблеми със здравето на гръбначния стълб, когато многократно преминават през прагове през деня.

Actibump премахва тези проблеми. Превозните средства, които се движат според регулациите, не спират и не ускоряват, което подобрява пропускливостта на пътя, намалява емисиите на изгорелите газове и шума. Както отбелязва Дейвид Ескилсон, "на някои участъци традиционните прагове или шикани все още имат смисъл, но там, където ни трябва плавен трафик и не искаме да влошаваме условията на труд на шофьорите на автобуси, динамичните решения работят по-добре."

Системата също така предоставя на мениджърите на пътища данни, които традиционният праг никога няма да предостави. Actibump може да се комбинира с разпознаване на регистрационни номера, измерване на шум и качество на въздуха. Общините могат да анализират скоростта, с която се движат отделни групи превозни средства – автобусите отделно, вановете отделно, частните превозни средства отделно. Самите устройства обикновено се продават по двойки по две или четири. Инсталацията, която включва две устройства, струва около 63 000 евро. Това е цена, сравнима със светофари.