Нова онлайн платформа за електронни винетки стартира в България

Онлайн услугите за автомобилистите в България продължават да се развиват с бързи темпове. С официалното стартиране на платформата vinetka.bg, шофьорите получават лесен и сигурен начин за закупуване на електронни винетки за пътищата в страната.

Платформата е лицензирана и работи с договор за продажба на електронни винетки от Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) през НДУ Диджитол смарт инфраструктура АД , което гарантира напълно валидни услуги и съответствие с всички нормативни изисквания. Платформата осигурява безопасност за потребителите, като всяка закупена винетка се регистрира коректно в системата на Тол управлението BG TOLL, без риск от санкции.

Vinetka.bg е част от иновативното портфолио на стартиращата компания Digital Policy Hub JSC., която развива технологични решения в областта на електронните плащания и автоматизираните административни услуги. Сайтът предлага бърз и интуитивен процес на покупка, като за закупуването на винетка са необходими по-малко от 60 секунди.

Потребителите само трябва да въведат регистрационния номер на автомобила, да изберат вида на винетката и периода на валидност, след което да завършат плащането. Платформата е съвместима както за български, така и за чуждестранни шофьори и е преведена на основните европейски езици.

За сигурността на плащанията се грижи VPOS системата, която осигурява високо ниво на защита на личните и финансови данни. Освен това, платформата предлага напомняния за изтичащи винетки, като потребителите получават известие преди изтичане на валидността, което предотвратява потенциални глоби.

Vinetka.bg е интегрирана в мобилното приложение на Insurance.BG, което позволява на потребителите да управляват своите застраховки и винетки на едно място. Това прави платформата част от цялостната екосистема за дигитални услуги за автомобилисти в България.

С навлизането на vinetka.bg на пазара, купуването на електронните винетки става по-лесно, по-бсигурно и по-удобно за всички шофьори.